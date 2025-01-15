AI轉型把缺工變成機遇　供應商結盟助中小企升級

國發會副主委詹方冠也分享目前企業所面臨的勞動力困境，他提到長期來看，到了2070年，台灣15到65歲的勞動力人口大約會減少920萬人，即便是短期觀察，未來4年，台灣的勞動力缺口也有35萬人之多，利用智慧科技來協助克服人力挑戰已是正本清源之道。

為了協助中小企業加速數位轉型、擁抱AI，近期台灣大哥大舉辦「2024台灣大哥大AI賦能創新分享會」，結盟LINE台灣、Google Cloud、Partipost、點點全球、女媧創造、Ocard等合作夥伴，打造一站式轉型升級解方，助力中小企業在缺工時代下永續經營。

台灣大哥大總經理林之晨指出，中小企業是台灣經濟發展的基石，隨著生成式AI技術崛起，許多企業主與品牌經營者都在思考如何運用AI技術來優化服務品質，甚至用來因應人才短缺的挑戰，「自兩年多前ChatGPT問世以來，許多中小企業都非常焦慮，深怕在AI時代落伍，與此同時，在少子化與疫情催化下，人才轉型加速，許多人才也從傳統產業（如餐飲業或旅館業）流動到其他產業，加劇缺工問題。如何運用AI來提升生產力，也成為亟需正視的課題。」他強調，企業只需透過已結盟各界夥伴的台灣大哥大，便能使用到非常好的工具，實現降本增效，提升營運效率、強化行銷與客戶關係，並開創更多可能。

台灣大哥大邀請國發會副主委詹方冠與六大合作夥伴，共同探討AI新時代下，中小企業的新機遇。（第一排由左至右為Google Cloud業務副總經理李殷豪、國發會副主委詹方冠、台灣大哥大總經理林之晨、台灣大哥大中小企業事業副總經理林德偉、LINE台灣企業解決方案事業部副總經理蔡曉慧，第二排由左至右為Ocard創辦人暨執行長陳逸生、點點全球營運長黃柏齊、Partipost共同創辦人任麒叡、女媧創造營運長張智傑）

例如LINE台灣的AI語音預約服務能在60秒內完成預約服務，提升餐飲店家營運效率，節省50%人力需求；而點點全球的線上點餐系統，則提供了一站式整合顧客點餐、付款、叫號取餐等功能；另外透過Google商家檔案，也可提升品牌曝光與目標受眾觸及，或是藉由Ocard掌握消費者使用習慣、Partipost精準口碑行銷與網紅合作策略、女媧創造的AI服務機器人現場實際應用等方案，以AI技術驅動創新升級，實現永續經營目標。

智慧科技弭平人力缺口

國發會副主委詹方冠也分享目前企業所面臨的勞動力困境，他提到長期來看，到了2070年，台灣15到65歲的勞動力人口大約會減少920萬人，即便是短期觀察，未來4年，台灣的勞動力缺口也有35萬人之多，利用智慧科技來協助克服人力挑戰已是正本清源之道。「在邁向少子化、老齡化之際，台灣已無法再像過去一樣享受到人口紅利，試想倘若167萬家中小微企業，有三分之一都能藉由智慧科技的導人來補足人力需求，其實就能滿足未來勞動力的缺口，這點將非常重要。」

根據調研機構Gartner預測，未來三年內，全球企業採用AI技術的比例將攀升至80%，而2023年全球企業導入生成式AI的比例僅僅不到5%。由此也顯現出AI已成為企業未來非常重要的策略，他認為，現今被視為前瞻性技術的生成式AI，很可能在未來發展成通用型技術，亦即，生成式AI在未來極有可能存在中小企業的各項服務與產品中，而這也是許多企業覺得既興奮又感焦慮的原因。

不過詹方冠也觀察到台灣在批發零售、住宿餐飲以及中小型製造業等產業，導入AI的腳步仍較為緩慢，需要政府與民間共同努力。而為了加速中小企業進程，政府已從多方著手，除了數發部建置小型算力池，可供新創企業申請使用；另外也預計在未來四年，投入超過120億元在台南沙崙建立AI運算中心，屆時政府部門的算力將會提高25倍以上。而除了基礎架構之外，政府現在也正在推動公協會以及法人團體來協助企業導入AI。

面對數位轉型過程中企業經常面臨經費不足的問題，現今也針對中小微企業提供貸款協助支持，在貸款250萬元以內都可以順利審核，利息也有補貼。此外在人才培育方面，也正在透過一些訓練課程以及公版指引，來協助企業培訓人才。

運用AI技術 節省人力提升營運

台灣大哥大中小企業事業副總經理林德偉觀察，大缺工浪潮持續，餐飲業的用工短缺問題尤為嚴峻，需要兼顧備餐品質，又必須提供顧客良好的現場服務，如何提升營運效率並優化顧客服務，成為業者面臨的重要挑戰。為此，台灣大哥大偕同生態系夥伴，在「OP開店包」中導入AI餐飲科技解決方案，助力餐飲業者在缺工時代下找到突破口。

台灣大哥大中小企業事業副總經理林德偉觀察，中小企業AI升級需求強勁。

舉例而言，在數位轉型方面，企業可以免費且輕鬆地架設網站，而應對缺工，則提供AI的訂位服務，不需要許多員工額外抽身負責接聽電話來幫消費者訂位，如此一來也能降低成本。而且台灣大哥大近期也與網紅合作，到店消費之外，也會把餐廳內的特色分享在部落格中以幫忙店家增加來客，這些一站式服務就是為了協助中小企業解決資金與人力的問題。

他進一步說明，不少餐飲業結束營業並不是因為業績不佳，而是因為缺乏人力，台灣大哥大結盟合作夥伴，就是為了協助商家克服人力問題。舉例而言，女媧創造的機器人方案，採用了NUWA GenAI，其包含了大型語言模型（LLM）以及RAG檢索增強型生成技術，可以在幾分鐘內建立客製化的AI大腦、企業知識庫，只要導入機器人，不只能幫忙送餐，還會幫店家帶位、協助回覆顧客問題，以現有的人力就能提供更好的服務給顧客。另外，台灣大哥大也與LINE台灣策略聯盟推出「AI語音預約服務」，只需申辦行動市話即可加購，該服務可在60秒內完成預約，不僅有效節省餐廳人力，更大幅提升營運效率。

目前在中小企業市場，台灣大服務客戶領域涵蓋餐飲、批發零售、美容美髮，未來持續結合數位解決方案，助力中小企業永續經營。在併購台灣之星後，客戶數大幅增加，同時因AI升級需求強勁，2024年「OP開店包」客戶數成長208%，營收年成長達225%。展望2025年，也將結盟更多合作夥伴，預估生態系合作夥伴數量提升100%。