醫療理賠免奔波　國泰推iClaim理賠抵繳

數位科技正在翻轉醫療服務，未來住院的病人在出院時不需要再先行墊付大筆醫療費用，直接就能用保險理賠金抵繳，而且過程中只需要填寫保戶的個資同意書，至於相關的診斷證明書、收據、檢驗檢查、影像報告、醫學影像等，都會直接轉換FHIR格式，與人壽保險公司進行資料交換，過去要等到十天半個月才能核覆的流程，現在在病人出院前就能完成審理與抵繳。

這並不是想像中的情境，而是即將在三月中落地於國泰綜合醫院的服務，屆時只要是國泰人壽的保戶，都能運用iClaim理賠抵繳服務，享受到更便捷的服務。

FHIR場景落地 保險理賠先行

國泰綜合醫院資訊部部長曾景平指出，近幾年衛福部積極推動國際醫療資料交換標準（FHIR）格式，國泰綜合醫院一直緊跟主管機關要求。過去雖有電子病歷交換中心（EEC）且CDA R2病歷資料已經非常普及，但因為缺乏統一的規範，使得醫療院所與機構之間難以進行資料交換，更不用說提供更具價值的附加效益與應用。

國泰綜合醫院資訊部部長曾景平指出，iClaim理賠抵繳服務可以讓病患、醫院以及保險公司獲得三贏。

「FHIR格式可以有效解決這項痛點。」他提到，iClaim理賠抵繳服務採用的是國泰金控數位數據暨科技發展中心（簡稱數數發中心）一手打造iFHIR Center電子病歷交換平台，能夠將現有的CDA R2病歷資料轉換為FHIR標準格式後，再以FHIR RESTful API方式傳輸至國泰人壽的交換中心進行保險審核。

「其實，國泰綜合醫院一直在思索FHIR合適的落地場景，iClaim理賠抵繳服務可以讓病患、醫院以及保險公司處於三贏的局面，一方面可以加速核保流程，由於保險公司會逕付保險費用給醫院，因此病人（保戶）不需要代墊保險理賠金額，能省去大量的時間成本。二方面，所有的紙本診斷證明書或住院、外科手術證明以及醫療費用收據與證明等等均已電子化，因此醫院也能落實無紙化策略，相對節能減碳。對於保險公司而言，也無須耗費大量人力在人工審核作業上，有助節省審核的成本。」

IG指引申請最為挑戰

儘管如此，曾景平也坦承面臨不小的挑戰，首先資訊部門並沒有建置與維護FHIR伺服器的經驗，必須重新學習與摸索，但在此同時，醫院還有許多智慧化的方案在同時進行，如何在有限的時間與人力上，瞭解現有的檔案架構並進行資料交換抛轉，尤其理賠服務涉及很多系統，在技術上如何實踐確實花了一番功夫。

國泰綜合醫院院長室專案主任郭明娟指出，FHIR場景落地不只是前端的技術整合與開發，流程重新優化也很關鍵。

除了軟硬體之外，更為頭疼的還有如何設定電子病歷交換的實作指引（IG）規則，他提到，進行到保費抵繳的過程中才發現，保費抵繳並沒有在衛福部的實作指引（Implementation Guide，IG）中，因為是全新的領域，資訊部門必須與保險公司協作，將保險公司需要的資訊欄位與醫院的資訊欄位進行對接外，也要向衛福部申請保費抵繳標準，亦即把把保險理賠定義成IG，將相關的欄位定義清楚，包含性別、日期、診斷等等，如此在遇到有交換需求時，才有標準的依據，可以快速地萃取出需要的資料，以及使用統一的前端介面進行讀取、同時加速資料儲存的效率。

有了這項指引，未來國泰人壽也可以將保費抵繳服務推動到全台所有醫療院所，以嘉惠所有保戶。在此項專案中，國泰綜合醫院是先行者，未來iClaim理賠抵繳服務整套架構與方案，也有機會商品化成為一項產品與解決方案，讓其他醫療院所也能輕鬆部署。甚至若是其他人壽保險業也能跟進，那麼當有病患同時投保兩家保險公司時，便能夠以一次的作業，實現兩家保險公司都能理賠的願景，而不用個別申請。

溝通優化流程 暢通臨床醫事作業

在設計架構上，目前國泰人壽與國泰綜合醫院均各自打造FHIR伺服器，並透過iFHIR Center電子病歷交換平台進行交換，基於資料安全，在交換過程中，資料將會全程加密。

國泰綜合醫院院長室專案主任郭明娟補充，數位理賠議題一直受到廣泛討論，目前也有其他單位正在推動相關服務，而iClaim理賠抵繳服務最大的特色就是將CDA R2病歷資料轉換成FHIR格式，而不僅僅只是把文件掃描成電子檔進行資料交換。

「不只是前端的技術整合與開發，流程重新優化也很關鍵。」她提到，不能因為要讓病人方便，而造成醫事人員的困擾，因此在過程中也設計了許多優化的流程，例如已簽了同意書的病人，就無須再去找到病人詢問需不需要診斷書，因為答案一定是肯定的，此外，系統也設計成會主動通知醫師該病患需要診斷書，而不用等到病患來告知需要診斷書，諸如此類的細節都會納整在流程之中，此外也會透過標記讓醫事同仁可以很清楚得知，該病患是不是要採用iClaim數位理賠抵繳服務。

「我們花了很多時間測試，有很多看起來像是突發的事件，在醫療臨床環境中卻很常見，舉例而言，病人出院結帳卻臨時請醫師再調整藥物，但是由於已經結帳拋給FHIR平台，國泰人壽已經開始運算，突然之間帳又要拉回來修改；或者是病人出院的時候不小心跌倒，又要再安排檢查等等，」郭明娟指出，國泰綜合醫院希望每一個臨床的情境都能暢通無阻，也是在這個專案中花費最多時間溝通的地方。