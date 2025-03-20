從分工專才到全能通才　AI促使職能「逆演化」

面對數位化與AI浪潮，企業無不運用各種新興技術來加速轉型力道，以提升營運成效，然而想要成功轉型，善用科技固然是重要的策略，人力的角色與職能提升也蔚為重要，如此才能真正落實永續發展。

特別是在AI已經快速滲透到各個產業、重塑人們生活和工作方式的今日，擁抱AI、自我轉型已經成為不得不面對與應對的課題，對於IT人員也是如此。

IMA資訊經理人協會理事長，同時也是台灣大哥大資訊長蔡祈岩觀察，「不少年輕工作者會陷於一種盲點，看著職場上的資深專家不太需要熟悉新技術或追逐新趨勢，也不用跨領域學習，只要專精在某一個深度領域或專用系統，就能有很好的工作、優渥的薪資，高額的年終獎金，想像自己的未來也會是如此。打從心裡就覺得，為什麼需要跨界去學Docker、雲原生架構或是AI？許多前輩與學長姊都還不會這些技能，工作也絲毫不受影響。」

「坦白說，這是一種錯誤的思維。」他認為，現在的情境就像20年前大部分的上班族都還不會使用Office一樣，企業在人才招募時，會希望應試者會使用電腦，他們聽說電腦化很重要一定要跟進，然而卻有90%的上班族實際上都還不會使用。「其實，這是存量與變量的問題，90%的上班族是存量，而因應趨勢變化的職場人才是變量，企業或許願意給90%的上班族十年慢慢學習，十年後有80%的人學會了基本電腦操作，於是就只剩18%的存量，企業也覺得勉強可以接受。」然而，IT人員要思考的是，該如何定位自己的職涯，確實會有倖存者偏誤，說不定堅持二十年後，就是全球少數會該門技術的倖存者，「但職涯規劃並不是一場運氣的賭局，主動創造並且掌握自己職涯的命運才能享受到真正的紅利。」

招攬好人才薪資福利也該對等

致力於培育資訊人才和促進產業數位轉型，多年來為了確保台灣擁有強大而穩定的IT人才池，IMA資訊經理人協會在數位產業署的指導下，也協助推動多項計畫，如「數位青年T大使推動計畫」、舉辦「IT Matters Awards」競賽等等，同時也積極舉辦線上分享會，邀請企業分享在IT人才的培養和留用的努力和貢獻，促進整體IT人才環境的優質化。

蔡祈岩認為，市場價格是由供需決定，因此人才的需求也應該要表現在薪資福利上。現今每個產業都大喊人才稀缺，也都想要有更好的IT人力，但是企業願意為此付出多少薪酬就代表著對人才需求的迫切度，越高的薪酬也就越能展現出需才若渴的企圖心。「如果從這個面向來考量，那麼台灣世界級的智慧製造、高科技製造業、金融業、電信業以及前瞻性投資的零售、流通業還有高附加價值的醫療健康領域目前都有大幅的人才需求。」

IMA資訊經理人協會理事長蔡祈岩觀察，IT職務類別有逆演化現象。

舉例而言，把AI運用在蛋白質這類基礎醫學的突破很有前景，因此這類的產業自然也能夠提供更好的薪資福利來找到該領域的專業人才，同理高毛利的製造業廠商也會願意提供較高的薪資福利。

「不過，不同產業對人才的技能要求可能有些不同，」他以電信或是網路通訊產業為例，這類產業對於平台化的營運、敏捷式開發以及前瞻技術都相當重視，對AI與資安也會相當關注；而金融業就會比較側重在資安、FinTech金融科技或是交易系統等方面，此外也會重視精準行銷領域；另外，在製造業與醫療業方面，則更在意如何讓資訊科技落地，對於能夠與垂直領域進行深度整合的技術與科技也會更為關注。

從專才到通才 AI助輕鬆跨領域

隨著技術的演進，人工智慧早已深入到日常工作之中，一般的IT工作者也接觸得越來越頻繁，舉例而言，運用AI來減輕維運上的負擔或是因為AI的盛行，而加強資安相關的領域知識。

蔡祈岩觀察，因為AI時代的變化，職務的分類也會逆演化，從過去的越來越細到越來越通才。舉例而言，在1980、1990年代，當時的工程師什麼都要做，根本沒有區分前端工程師、後端工程師，但是隨著知識與技術越來越複雜，於是就開始區分前端、後端iOS、Android、Web工程師等等，還有不同的程式語言。再加上，系統越來越大，很難只由一、兩位工程師來管理，分工的演進就自然而然的發展。

「但是，在AI的幫助下，現在一個人就可以同時追很多不同的專業，」他舉例，如同碩士生在撰寫論文之前要選題，過去大概只能閱讀三十來篇的論文，但在透過AI的重點摘要，一天就可以讀完十幾篇論文。如此一來，選題範圍就可以擴大。同理，工程師也是如此。即使原本只是一位後端工程師，在AI的協助下，一樣可以寫前端的程式，甚至還可以同時精通資料庫的設計或是iOS手機APP程式開發，而這就是跨領域的概念。「過去我們一直以為深與廣不可兼得，但AI可以把人的能量放大好幾倍，既是網路工程師，也能是資安工程師，甚至還是一位AI工程師。」

最後，蔡祈岩也分享現階段較為熱門的職務，包能夠理解生成式AI模型以及運用、整合的工程師與資料科學家，雲原生相關的工作職務以及資安領域的相關職務。「毫無疑問，AI還是很多企業現階段非常關注的重點，所以AI專家會相當熱門；此外，由於許多企業尚未或正在做雲端轉型，如何把舊的系統轉型成雲原生架構或微服務也是一大關鍵，所以雲原生相關的職務也很搶手；最後是資安人才，包含資安的整體策略或現今很熱門的零信任議題，企業會積極尋求相關人才，也是目前供需比較不平衡的地方。」