數位大腦結合大型語言模型　知識管理系統AI進化

在快速變化的商業環境中，知識管理已成為企業競爭力發揮的關鍵，若知識管理不當，企業極有可能面臨內部重要經驗流失、員工重複作業、誤用過時資料等情況，甚至影響到整體工作效率。

叡揚資訊解決方案業務群資深顧問師方小欣指出，企業需要一個知識大腦來解決這些問題，Vitals ESP企業知識協作平台是一款發展了20多年的解決方案，期間得到了4次台灣精品獎，同時也已獲得超過600多家的企業使用，遍布金融保險、科技製造、公部門、法人顧問、醫療以及媒體／電信等多個領域。

「隨著時代的演進，Vitals ESP企業知識協作平台還加入了Bot機器人，可以透過更輕便的即時訊息軟體進行查詢或推播，同時也提供豐富的API以方便企業介接不同的資料源。此外，叡揚也將Vitals ESP移到雲端，以服務更多的中小企業。」她提到，ChatGPT橫空出世後，生成式AI廣受應用，叡揚資訊也將其應用在知識管理中，提供智能工作圈、延伸閱讀、相似詞推薦、OCR影像文字辨識與自動分類等多項創新功能。

有效地利用知識管理系統，能夠將經驗留存在平台，並且展開創新的知識應用，Vitals ESP提供多元主題知識入口，可依據不同的職務角色或是不同的主管、單位給予各自的首頁，輕鬆掌握到所要了解的資訊。此外，也提供了全文搜尋引擎，可針對全內文進行搜尋，甚至支援OCR圖檔搜尋；如果搜尋出來的筆數資料太多，也可以針對結果依照人、事、時、地、物快速分群，進行篩選。而智能點線面可以豐富文件資訊，由系統自動地進行演算與歸類加入分類主題；附件檔案提供線上檢視並可搭配浮水印機制，確保資料安全。

此外，Vitals ESP也可以成為新人工作上的小幫手，對於新進人員來說，初期可能不是很熟悉流程或是作業程序，學習流程圖可將複雜的作業規範拆解，逐步呈現程序流程步驟，以便快速上手。Vitals ESP還強調討論互動，文件閱讀記錄可以掌握同仁訊息觀看狀況；知識社群也有討論互動的功能，可以交流互動，方小欣強調，這種內隱知識外顯化的作法，越討論就會越清楚，有效經驗傳承。

叡揚資訊解決方案業務群資深顧問師方小欣指出，Vitals ESP企業知識協作平台也與時俱進，加入生成式AI提供多項創新功能。



隨著生成式AI快速發展，Vitals ESP企業知識協作平台也可結合大型語言模型，目前可支援Azure Open AI、Google Gemini，在企業內部部署也有TAIDE可以選擇。為了避免AI幻覺現象，可先設定文件出處範圍，避免資訊爆炸產生錯誤混淆的答案，並且也結合了文件本身的權限控管，在AI問答間沒有資安疑慮。而運用檢索增強生成（RAG）技術還能完善知識生成機制，使用者可透過口語問答，系統就會直接產出企業獨有的知識解答，並且標注資料來源。

她指出，智能化後的知識庫不只聰明，而且更加貼心，智能工作圈可串連相關人員，並且還有動態消息即時推薦，另外AI也會主動發現有價值的沉没文件，在文章下方會列出相關文件以延伸閱讀。還有自動的分類、OCR影像文字辨識以及中文字糾錯等等，而內建BERT技術，可自動比對高相似度的關鍵字主動推薦參考。

