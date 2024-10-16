智能助理下階段直面客戶　玉山引爆多元金融應用

已上線的GENIE平台主要是採用閉源的大型語言模型，亦即運用微軟Azure OpenAI（AOAI）服務，預設便有資料保護機制能夠防止資料外流，而玉山為了確保資訊安全也特別申請一項專利，提供類似資料外洩防護（DLP）的機制來進行資料保護。至於在提升精準度方面，玉山也擁有建豐富的金融知識庫，可以藉由RAG技術來強化實現。

緊追生成式AI技術演進，玉山銀行在今年初率先啟用通用型GenAI平台GENIE，成為玉山銀行OA智能助理，增添了數位轉型的關鍵驅動力。這款平台的特色不只在於能提供智能對話，還結合了玉山獨有知識庫，包含金融業專有的業務場景知識以及金融產品資訊，並且加強資安風險把關。

玉山金控科技長張智星回憶，2022年ChatGPT剛推出時，一試用就覺得應該可以應用在銀行業務場景中，於是趕在2022年底之前舉辦一場黑客松活動，帶領100位智能金融處的同仁，腦力激盪發想可能的應用場景。發展至今，GENIE平台可以串接ChatGPT、Gemini以及Claude，而且為了確保上傳的資料不會包含個資以及公司機敏資料，還特別設計了檢查機制，資料會先經檢查確認沒問題後才會上傳到雲端，而生成的文字、圖片或是摘要就可以回到行內，進行各式各樣的加值再利用。

「雖然，初期是設定給銀行內部使用，但未來也希望能直面客戶，而這也是玉山現在正在努力的目標，尤其是要避免大型語言模型（LLM）產生幻覺，畢竟一旦有幻覺，不但回覆的答案不正確，還有可能完全反向，造成各式各樣的客訴問題。」他提到，不只玉山正在找尋更好的機制，包含Google、Microsoft等LLM供應商也意識到此一問題，正在努力把幻覺降到最低。

運用GitHub Copilot提升程式開發效率

長期致力於金融科技發展與應用，玉山金控投入AI已有多年，2018年設置科技長，並開始建立專屬AI生產技術工具；2019年將原有大數據分析團隊CRV轉型為智能金融處，由科技長擔任處長，專門打造AI應用；2021年，玉山AI更在賦能、風控、流程、行銷、服務等五大領域遍地開花。

已上線的GENIE平台主要是採用閉源的大型語言模型，亦即運用微軟Azure OpenAI（AOAI）服務，預設便有資料保護能夠防止資料外流，而玉山為了確保資訊安全也特別申請一項專利，提供類似資料外洩防護（DLP）的機制來進行資料保護。至於在提升精準度方面，玉山也擁有建豐富的金融知識庫，可以藉由RAG技術來強化實現。

不過，除了AOAI之外，玉山也採用GitHub Copilot來提升程式開發的效率，而且，更著重於資安與執行效率層面上。他解釋，在程式開發的過程中，開發人員不見得能立即想到漏洞，很多時候其實是小細節出問題，如果有了Copilot來協助，便可寫出相對安全的程式，例如可以先生成一個版本再來檢視，比起開發人員自己思考，速度會快得多。另外，程式開發時，有時候會直覺想要採用一些習慣的方法，但透過GitHub Copilot的協助，其實能有機會讓效能更好。

張智星指出，打造GENIE平台的目的，主要是希望生成式AI能成為同仁們工作中的一環，舉例而言，在開會時可以直接啟動會議記錄系統，會議過程直接錄音，會後就能送出會議記錄，不只會自動生成文字摘要，更重要的是連待辦事項都會自動生成出來，「而且我們還專門設計了演算法，現在生成式AI摘要的重點做得比同仁手工還要好。」

從桌機到行動版 GENIE 2.0持續進化

如果仔細攤開GENIE平台的時間軸，從開發到上線僅僅只花了一年左右的工夫，徹底打破了大型企業很難快速擁抱新科技的刻版印象，也足以顯見玉山的行動力。而且從中也可以看到很多細節，包含喚起高階主管意識、凝聚成員共識、成立工作小組的作法，足以作為生成式AI導入的參考。

● 探索前期—展開行內首波GAI（生成式AI）黑客松、投入LLM/RAG等技術研究、針對特別應用如KYC進行概念驗證（PoC）。

● 喚起意識、組成戰隊—為了讓銀行成員能有共識，2023年3月先對玉山高階長官GAI科普課程喚起意識，並成立全銀行GAI工作小組。

● 豐富潛在場景—2023年3月至6月期間，到各單位推廣特定主題式的GAI工作坊（Workshop）；與此同時，GAI工作小組也開始確認法規與需求形塑。

● 鎖定未來發展—2023年6月至9月，GAI小組開始收斂需求建構長期發展藍圖，並著手建構GENIE平台，完善應用規範。

● 回饋檢視、穩定布局—2023年9月至12月，GENIE試營運蒐集回饋，建構特定型應用。

● 服務上線、往前推展—2024年1月正式上線。特定型應用（RAG+GAI）上線前測試。

而且目前GENIE平台還在不斷進化當中，GENIE 2.0可視為是GENIE行動版，再加GitHub Copilot，共可提供13種應用與服務，包含會議記錄系統、文檔翻譯、海外開戶EDD、國內開戶EDD、負面新聞分類、Finbuddy（行員隨身助理）、公文關鍵資訊擷取、外部新聞彙整、語音質檢分析以及隱私保護處理閘道等等。

「相較於GENIE 1.0版，GENIE 2.0最大的差異是多模態架構增加了錄音與圖片，以往只能透過純文字，現在可以使用音訊檔案，甚至連圖片都可以上傳處理。而且GENIE 1.0只能在桌機使用，而GENIE 2.0則可應用在行動裝置上，同時背後會帶入玉山的核心服務PathFinder，」張智星提到，未來在這個平台上，將會有越來越多的子功能，「進入AI時代後，並不會在意有多少系統，在意的是它能完成多少功能與服務，舉例而言，一件事底下可能會有很多子任務，這些都希望生成式AI能夠自動完成剩下的工作，也是AI Agent的定位與角色。」

不光是平台的精進，在應用場景方面，玉山現在也在研發隨行理專2.0，未來理專可以在上面詢問任何投資相關的訊息，例如台股表現、美股表現，甚至可連接到時事，諸如俄烏戰爭對整個經濟情況有什麼影響等等，將這些訊息綜合提供給顧客，同時帶進玉山的相關業務連結。

找出可疑車手防金融詐欺

面對日益猖獗的詐騙手法，如何維持金融數位安全也成為金融業亟需面對的課題，過去銀行會運用傳統型AI在反詐欺、反洗錢等領域中，如今生成式AI也能應用在提早找出異常的分行，找出可疑的詐欺車手。

「這是玉山銀行內部正在實驗的專案，就是透過分析分行的監視器來找尋有無可疑的詐欺車手。」張智星解釋，整個詐騙流程的起點，其實就是車手來到銀行轉帳或是領款的當下，這些資訊可能早就在分行發生了，雖然分行普遍都設有監視器把畫面錄下來，但事後並沒有人會再回看這些畫面，一方面專門設置人力來看這些監控影像，似乎不太合乎成本效益，而且查看時該如何判斷與評估又是另一個問題。如果能夠讓生成式AI來回看畫面，並且針對可疑的畫面「看圖說故事」，便有機會找出異常。

玉山金控科技長張智星指出，未來在GENIE平台上，將會有越來越多的應用場景與服務推出。

舉例而言，生成式AI可能會對某人正站在機器前方的圖片發出告警，於是生成式AI可能會產出下面一段文字來解釋：

「根據這張照片，我可以看到一個正在ATM機前的人。該人站在機器前方，身體稍微向前傾斜，手部伸入ATM機器中，可能正在進行取款的動作。他的身高大約介於170至180公分之間，體型中等。他穿著一件深色外套和藍色牛仔褲，腳上可能是一雙運動鞋。他的頭髮蓬亂，看起來可能是中短髮，從他的姿勢和動作來看，似乎有一些熟悉操作ATM的經驗，手勢熟練而自然。」

「可能有些人會懷疑，這樣真的有用嗎？結果還真的找到漏網之魚，後來我們把漏掉的帳戶設控起來，」他提到，現在的詐騙集團常採用多層次的手法來詐騙，可能鋪陳很久，但是在騙完後一小時內就會把錢轉走，很多早上受騙的客戶直到晚上才驚覺被詐騙，但為時已晚。如果能想辦法來即時因應，就有機會能即早攔截。利用Gen AI找出異常的分行狀況，將有助於及早查覺防範。

專利技術防資料外洩

生成式AI再度掀起AI應用浪潮，然而因為AI工具所造成的歧視與偏見、隱私權課題以及公平性，卻也成為亟需解決的挑戰。國際間也紛紛強化監管和管控的力道，以確保AI系統的公平性、透明度與可被信賴，例如今年六月金管會已發布「金融業運用人工智慧（AI）指引」以做為金融機構導入、使用及管理AI的參考。

張智星提到，玉山原本就有設置資料治理委員會，未來也會有AI治理委員會的組織。針對資料隱私課題，本來資料治理委員會就對隱私非常在意，包含個資、共享等等，也都有個資小組與科技法遵小組來因應處理。而在系統方面，玉山銀行的資訊處本來就有數據中台，所有資料流到數據中台後要轉換成分析資料時，會有對應的加密管理機制與權限管控作為。而智能金融處也會針對應用加上隱私保護機制，為此還特別開發技術並申請了專利，當所有玉山銀行向外做資料交換的時候，會有統一進行資料過濾與保護的閘道器（Gateway），做好隱私保護。

「坦白說，金融業AI指引中的可解釋性、透明性相對難以具體量化，目前玉山也還在摸索相關的細節作法，」他提到，若是能夠推動量化標準，具體有可操作的原則，將更有落實的依據。