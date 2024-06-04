轉換遷移須各部門參與　VM副本先測試再搬遷

儘管每家企業授權情況不同，但以新的授權方法來計算，成本都呈指數型增長，最低可能是需要支付兩倍的成本，而最高的成本，甚至會來到過去的10倍之多。這個數字相當可觀，也導致許多企業都在考慮從VMware by Broadcom搬遷到Nutanix，因為售價一下子增長太多，但企業的IT預算卻難以如此跟上。

調研公司Forrester在其發表的《2024年預測：技術基礎架構因應動盪的環境》（Predictions 2024: Technology Infrastructure Addresses A Tumultuous Environment）報告中提到，隨著博通（Broadcom）將併購VMware，不少企業正因為授權價格大幅上漲、支援能力下降以及強制訂閱軟體包而感到精疲力竭，預計將有20%的企業客戶將不再使用VMware技術；而VMware的許多企業客戶也正在探索其他虛擬化、雲端管理、終端使用者運算（EUC）以及超融合基礎架構產品的替代方案。

Nutanix亞太及日本地區銷售副總裁暨總經理Aaron White觀察，光是授權與計價方式的改變以及搭售方式就對許多企業造成影響，有些企業要面對的是比以往多更多的訂閱服務，而原本就大量採用VMware技術的企業，或許對訂閱制能欣然接受，但既有的支援服務能否持續，仍是問號。「此外，還有兩組人會受到影響，一是託管服務供應商（MSP），他們面臨的不是合約到期，就是得重新洽談才能加入VMware的銷售行列。而通路（經銷商）可能有不同的銷售合約以及不同的架構。」

授權成本高漲 IT預算無法跟進

顯然，如何維持現有的IT預算支出以及維運服務的支援度，已成為企業現今面對的難題。尤其是在Broadcom宣布改為訂閱授權，計價的單位也從CPU數量改為核心數和容量後，授權成本攀升的挑戰也迎面而來。就以vSAN來說，在新制下，vSAN的訂閱容量是依據每個ESXi主機中vSAN宣告的TiB總數乘以ESXi主機數量來計算。在VMware vSphere Foundation（VVF）的方案中，每核心轉換容量為100 GiB，而VMware Cloud Foundation（VCF）的方案中，vSAN每核心的轉換容量則為1TiB。

由於VVF及VCF最小都以16核心為計算，因此，假設企業環境為3台主機，每台主機均有1顆6核心的CPU、叢集總需求容量為25.178 TiB，訂閱授權仍須以16核心為計算單位，亦即核心授權為48核心，而vSAN核心轉換容量則為48 TiB，明顯高於企業需求，因此無須額外加購容量。但若企業訂閱的是VVF方案，vSAN核心轉換容量則為4800 GiB，約4.68 TiB，由於VVF的轉換容量無法抵扣，這時就需要加購26 TiB的容量授權。

Nutanix亞太及日本地區銷售副總裁暨總經理Aaron White指出，隨著企業會希望以效率的方式來運行他們的IT環境，預期未來企業對搬遷的需求只會愈來愈大。

「此次銷售授權策略的調整，讓許多大型企業都明顯感受到授權成本的波動，」他提到，儘管每家企業授權情況不同，但以新的授權方法來計算，成本都呈指數型增長，最低可能是需要支付兩倍的成本，而最高的成本，甚至會來到過去的10倍之多，「這個數字相當可觀，也導致許多企業都在考慮從VMware by Broadcom搬遷到Nutanix，因為售價一下子增長太多，但企業的IT預算卻沒有那麼明顯的增長。」

既定方法論可助力企業搬遷

從成立之初就提供開源的虛擬化以及虛擬機器的管理軟體，Nutanix在虛擬化市場一直都有非常亮眼的表現，Nutanix AHV具有完整的虛擬化功能，包含核心虛擬機器（VM）操作、即時遷移、VM高可用性以及虛擬網路管理等等，可提供所有虛擬化帶來的好處，而不會有一般其他虛擬機器管理帶來的困難點。

但除此之外，Nutanix也是超融合基礎架構（HCI）佼佼者，屢屢被Gartner評定為超融合基礎架構（HCI）魔力象限領導者。而隨著IT架構轉向混合雲以及容器化發展，Nutanix也發展出雲端平台，讓企業透過單一控制面板，選擇公有雲、私有雲或混合雲的任意組合，滿足基礎架構需求。

Aaron White指出，Nutanix的優勢除了有完整的產品與功能，可對應企業需求外，在全球已累積2萬5千家企業用戶，NPS推薦指數一直都在90分之上，協助企業遷移的經驗相當豐富，因此在工作負載遷移方面，已經有既定的方法論可以協助企業搬遷，成本也能得到控制，隨著企業希望有效率地運行IT環境，預期未來對搬遷的需求只會愈來愈大。「當然，大型企業在硬體方面有已經投資下去的沉默成本，這也是一件要權衡的事情，」對此，Nutanix也會建議企業善用既有的硬體，把新的應用或工作負載放到Nutanix上，其他的再慢慢地，在可控的情況下搬遷。透過這種作法，便能讓企業現有的投資得到最大的效益。同時，未來的營運與搬遷，也能夠以比較可預期的方式進行。

在作法上，首先會先釐清企業的需求以及目標完成時間，了解企業現有的環境，以及若是做出變更的話，對企業營運以及成本的影響為何，接著就是協助企業擬定清楚的遷移策略，舉例來說，針對企業的應用進行關鍵排序，確定有哪些現行的應用程式堆疊，此外，在搬遷之前還會先以VM副本進行測試，確保無誤後再行遷移，把風險降到最低。

「另外一點很重要的是，遷移並非只是IT部門的事情，公司的其他部門如業務部門也要參與進來，如此，整件事情才能以安全且可預測的方式進行，不致於出現意外，在這方面，Nutanix已經有既有的方法論，我們非常有經驗。」他強調，Nutanix在全球有25,000家客戶，這些公司先前都一定在某個時間點用過VMware，也都是從VMware搬遷到Nutanix環境上，「或許Broadcom加速完成VMware併購，而導致企業想要尋求Nutanix作為替代方案是一個新事件，但對於Nutanix來說，協助客戶遷移虛擬機器已經是駕輕就熟的事了。」

額外推廣方案降低改變成本

從歷史的演進來看，每當市場上的供應商被併購，對於競爭者都是一個大好的機會，不管是在IT產業或是其他產業皆是如此。事實上，過去半年來，不少解決方案供應商為了協助企業在過渡期間減少遷移和雙重營運的成本，除了提供遷移工具之外，也設計了額外的遷移推廣方案，例如只要是從VMware遷移至Nutanix的新客戶，只要滿足特定條件，像是首次使用Nutanix的軟體授權且訂閱總額至少為10萬美元，並且與Nutanix簽定三年合約，並且能讓Nutanix公開引述的話，那麼就能獲得一年期Nutanix的免費授權。

Aaron White指出，Nutanix的特色就是讓一切變得簡單好用，管理虛擬機器本來是件很複雜的事情，但Nutanix把它設計得很簡單，只要一個點擊就可以完成。事實上，在亞太地區包含日本，其實已經出現雙供應商的環境，這樣的架構設計有個好處，企業原本就有許多VMware專家可以直接上手管理Nutanix，完全不用再費心訓練新的人力，「因為概念與VMware是一樣的，當然畢竟對企業而言，這是新環境，因此Nutanix還是會提供訓練，不過多數情況下，IT人員只要靠直覺就可以上手。」