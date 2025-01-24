金融業電子簽章應用完全剖析

電子簽章在個人戶投資、存款、轉帳和企業戶融資、交易確認等銀行業務中，已經普遍應用，並且在中國大陸的金融業也發展迅速，涵蓋證券業和保險業的多種線上業務，證券業透過線上平台進行新開戶和業務操作，保險業則推動電子投保，具有流程優化和成本降低的顯著效益。

銀行屬於金融服務業，與客戶往來，皆透過締結合約形式提供金融服務，以授信業務為例，主要核心議題是防範法律風險，銀行業者關心的是此合約的有效性，避免客戶否認而不願負擔到期還款之責，依照「銀行公會會員授信準則」及「銀行公會會員徵信準則」之精神，主要著重兩個部分：身分核驗與客戶意思表示。如下表所示：

項目 傳統方式 數位方式 身分核驗： 用以辨識及確認簽署人身分 現場提供雙證件 數位核身機制（帳號密碼、生物特徵、自然人憑證等） 客戶意思表示： 著重不可否認性 簽名或蓋章 電子簽章、網頁勾選同意等方式

使用電子簽章的實務需求

銀行受理客戶申請各項業務，首要之務就是掌握人、證件、文件的真實性，從法律風險管理，進而去延伸到信用風險管理的5P（People、Process、Place、Product、Price）。

電子簽章，是在電子文件上面，由客戶透過電子化簽名或使用電子印章的方式，來表彰客戶意思的行為，甚至再朝向前面的流程環節，搭配設計身分驗證機制，以利銀行對客戶的了解以及辨識。電子簽章分級制，可由銀行業者依照相關規範，自行評估採用適合等級的電子簽章。由於電子簽章效力及強度不一，銀行業者應考量金融業務本質及使用業務情境，進而選擇運用不同強度等級的電子簽章，並搭配流程、風險辨識及控管等相關措施，進行整體設計，同時具體評估成本效益，將資源聚焦在適合的業務領域及目標客戶，方能針對客戶的需求提供適切的服務。以下表說明之。

業務目的與 電子簽章等級 身分核驗 意思表示 銀行業務風險緩釋效果 客戶使用體驗及便利性 配套措施 第一級：廣義電子簽章 實體見證身分證件 電子簽章或簽名 弱 高 增加舉證為本人，形式不拘（例如文字、聲音、圖片、影像、符號或其他資料等） 第二級：台灣法定電子簽章 方案一：實體見證身分證件 方案二：視訊見證身分證件 方案三：金融業核身機制（如Fast-ID 、符合電子銀行安控基準的核身機制） 電子簽章或簽名 中 中 需保存系統軌跡及提供調閱查核方式（例如錄音、錄影等） 第三級：台灣法定數位簽章 初始申請數位簽章時，一併建立身分核驗 電子簽章或簽名（符合相關之演算法、憑證規定） 強 低 由於數位程度高，應加強使用者教育及線上服務（例如：使用者操作指南或問題排除指導）

亞洲銀行業使用情形

觀察在香港、新加坡、中國大陸的銀行業者已採行電子簽章，有的銀行是整段業務流程全程數位化、有的銀行是將該業務的部份流程環節採用電子簽章。

銀行業務流程 香港H銀行 新加坡D銀行 中國大陸Ｃ銀行 業務前—申請 電子簽章 個人戶：貸款 無 電子簽名 企業戶：轉帳 1信用卡業務： 銀行人員外訪客戶並且由客戶簽字在平板 2.企業融資：客戶線下提交貸款申請書經過核准後，線上簽署電子合約並使用電子印章。 3.供應鏈金融：核心買方企業、其上下游供應鏈廠商及銀行，皆透過電子合約及電子簽章平台，完成貿易融資合約簽署及採用電子簽章。 業務中—變更 無 電子簽章 企業戶：信用卡 電子簽章 個人戶：貸款 業務後—註銷 電子簽章 個人戶：帳戶 無 無 業務後—交易確認 電子簽名 個人戶：投資 電子簽章 個人戶：存款 電子簽章 個人戶：轉帳、電子回單（單筆交易完成後，銀行即時發送電子對帳單給客戶，採用線上電子簽章）

中國大陸由於電子商務的蓬勃發展，電子簽章的發展應用相對較早，目前應用的產業非常廣泛，舉例說明如下：

1. 證券業：在移動櫃檯辦理線上業務。客戶及營業員皆透過證券公司的線上業務辦理平台，進行新開戶及各項證券業務，該平台設計有身分驗證的環節，並且提供營業員及客戶平台憑證，可以確知人員登錄的紀錄，以進行電子合約或表單申請、採用電子簽章，以避免營業員透過移動櫃檯進行虛假開戶、及客戶否認簽署證券各項業務的情形。

2. 保險業：電子投保。中國大陸「互聯網保險業務監管辦法」第二十二條：「保險機構開展互聯網保險業務，應向客戶提供保單和發票，可優先提供電子保單和電子發票」。眾多保險公司順應政策推廣數位化發展趨勢，推動互聯網電子投保業務升級，解決傳統投保業務中紙張成本浪費、簽約時效性低、文件管理成本高以及客戶真實性難辨等問題，已採用的保險公司提到，其獲得優化流程、成本降低效率提升的顯著成效。

總而言之，電子簽章在個人戶投資、存款、轉帳和企業戶融資、交易確認等銀行業務中，已經普遍應用，並且在中國大陸的金融業也發展迅速，涵蓋證券業和保險業的多種線上業務，證券業透過線上平台進行新開戶和業務操作，保險業則推動電子投保，具有流程優化和成本降低的顯著效益。基於這些金融業已經發展的應用實例及發展，顯示電子簽章在金融業務中的重要性，和未來廣泛應用的潛力，期待能給產業界應用推廣電子簽章的一些啟發。