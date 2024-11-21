創新醫療服務品質　有賴網路安全嚴密把關

去年醫療行業連續第13年位居所有行業中資料洩露成本最高的尷尬位置，平均成本已經達到1,093萬美元，比2020年增加了53%以上。COVID-19的影響尚未徹底消除的當下，這一挑戰也變得更複雜。本文將簡要探討如何在創新與必要的網路安全之間實現平衡。

去（2023）年，醫療行業連續第13年位居所有行業中資料洩露成本最高的尷尬位置，平均成本已經達到1,093萬美元，比2020年增加了53%以上。人手不足、預算被砍、高流動率……很多醫療機構已經被逼到了極限。目前，圍繞這一領域的投資主要集中在遠距醫療和日益增加的醫療物聯網（IoMT）等臨床創新方面，但很少會有機構將支出用於更關鍵的網路安全上。 本文將簡要探討如何在創新與必要的網路安全（從而防止高成本的資料洩露）之間實現平衡。

猜猜看：每小時有多少美國患者資訊被洩露？

在美國衛生與公共服務部（HHS）2023年12月發布的資料洩露分析報告中，健康資訊共用和分析中心的首席安全官表示，根據上報給HHS的情況，平均每小時有3,604個美國患者的資訊被洩露。

針對醫療健康機構和醫院的網路攻擊數量也在繼續激增。Web應用程式和強制使用的API所推動的連線性和互通性，使相關公司和機構面臨越來越高的風險。未修補的漏洞和遺留技術的技術債也會引發代價高昂的挑戰，例如勒索軟體。

分散式阻斷服務（DDoS）攻擊的持續威脅，也會由於駭客組織以及外界大環境的變化而干擾醫療機構的工作。這些都可能導致受保護的健康資訊（PHI）資料洩露、對醫療工作產生不利影響，甚至在某些情況下會危及患者安全。

不斷產生的攻擊

Akamai的研究發現，在2023年3月至2024年2月的12個月內，以醫療機構的Web應用程式和API為目標的攻擊以穩定節奏不斷進行（圖1）。隨著犯罪份子利用新漏洞和驗證過的漏洞，這一趨勢可能會繼續增長，並且波動不定。

透過使用Web應用程式和API實現資料共用和互通性，這些做法往往可以促進醫護工作並改善臨床和財務成果。然而，這也會導致醫療行業面臨更大風險，因為大家對API的安全隱患還沒有完全理解透徹。好在陸續頒布實施的各種法案和政策正在推動透明度要求，從而方便醫療機構（以及整個生態系統）更方便、放心地使用API。

平衡最重要

由於存在大量患者資訊和系統連接點，醫療機構需要優化醫護工作，同時實施控制措施以主動緩解漏洞風險。在部署API等新技術和基礎設施時，要想實現這樣的平衡往往充滿挑戰。

Akamai的研究人員在同一12個月的研究期限內，還研究了針對醫療機構的應用層（第7層）DDoS攻擊，並發現了一些源源不斷的惡意行為（圖2）。究其原因，部分是因為駭客組織Killnet對全球（尤其是美國的）醫療健康機構發起的DDoS活動。在12個月期限內，網路犯罪份子持續利用DDoS攻擊，給患者帶來了風險。

DDoS攻擊在規模和速度方面創下新紀錄

與傳統的基礎設施第3/4層DDoS攻擊不同，這些攻擊旨在癱瘓網路和傳輸層基礎設施，而應用層DDoS攻擊主要針對特定應用功能或應用伺服器本身。即使使用相對較小的惡意流量，也可能造成顯著破壞。

隨著越來越多醫療互動開始在應用程式中進行，獲得及時資訊和護理對患者體驗就顯得至關重要。第7層、第3/4層以及DNS上的DDoS攻擊都開始在規模和速度方面創下新紀錄，因此相關機構一定要具備適當的防護措施和流程。

警惕多重攻擊

勒索軟體有多猖獗？不僅可以限制醫療紀錄的存取，甚至能迫使救護車改道！而勒索軟體的猖獗突顯了這樣一個事實：如果無法存取病史資料，就不能在醫療機構和人員之間進行協調。恢復使用紙質記錄，只能讓一切倒退幾十年！

當敏感性資料受到影響時，醫療機構還必須處理資料洩露所造成的影響。流行軟體工具中的漏洞利用，使未經授權的攻擊者能夠存取從PHI到健康保險和醫療資訊的各類資料。

激增的DDoS活動所導致的停機時間可能威脅到患者生命，甚至讓整個醫療生態系統受到影響。Killnet在2023年發起的大規模DDoS攻擊中，醫療機構就成了最主要的目標。相關機構甚至警告說，即便幾小時的服務中斷也會影響日常運營的各個方面，甚至造成嚴重後果。

要保護患者，必須同時保護患者的資料

在為患者提供護理的同時，也不能忘了要保護和控制對患者資料的瀏覽。傳統上，醫療網路安全預算和團隊往往很少，這也加劇了資料保護挑戰。但隨著針對醫療機構的網路攻擊繼續成為新聞頭條，相關問題會逐漸引起更多人重視，從而方便醫療機構增強防護工作，並增加網路保險覆蓋範圍。

將分層防禦作為預防措施

攻擊者往往懷著高度複雜的動機，他們會無所不用其極地對醫院和其他醫療基礎設施發起攻擊。透過優先考慮網路安全和分層防禦，醫療機構可以主動保護患者及其PHI資料免受攻擊，並在不同方面減輕風險。

圖1 全球每月以醫療機構的Web應用程式和API為目標的攻擊平均有2,100萬次。

然而，自己所採取的措施是否位於正確的方向上？不妨借助下面清單看看如何集中投資，防止重大事件帶來的高成本和損害： ‧部署Web應用程式和API安全控制，獲得可見性和快速緩解網路攻擊的能力。

‧使用零信任網路存取保護員工。包括多因素認證（MFA）以避免帳戶接管、微分段以最小化影響，以及安全網路閘道以防止資料外洩。

圖2 全球每月針對醫療機構的第7層DDoS攻擊平均為4.06億次。

‧使用DDoS緩解工具保護基礎設施，包括網站和DNS。

‧與能提供培訓服務和專業知識的供應商合作，從而正確設置和管理網路安全解決方案。

結語

Web應用程式和API的廣泛使用，讓包括醫療機構在內的很多行業和企業獲益匪淺。然而伴隨而來的安全問題也不容忽視，對於在合規和資訊保護方面需要滿足更多要求的醫療機構來說，這一點尤為重要。

＜本文作者：王明輝現為Akamai大中華區資深技術顧問＞