最接近Windows使用體驗　Linux Mint動手玩(上)

Linux Mint作業系統提供絕佳的使用者操作介面設計，它讓一般用戶端從桌面的管理、軟體管理、更新管理到各種常用功能的使用，都變得更加簡單容易，就好像在使用Windows一樣。本文將分成上下兩集來介紹這款基於Ubuntu所設計的作業系統。

目前企業用戶端電腦普遍使用的作業系統仍是Microsoft Windows，主要是因為市場上絕大多數的商用軟體都相容於它。至於Linux系列的發行版本，在一般IT的眼中則是僅適用於伺服端系統的建置。然而，就在近幾年，許多Linux的發行版都在積極切入一般消費市場，除了Google的Android外，就是Ubuntu，其中又以Ubuntu的企圖心最大，因為它不僅已經讓許多Linux的玩家們愛上它獨有的Ubuntu桌面系統，更是進一步發展到行動裝置的應用，未來前途可說是無可限量。

由此可見，Linux極有可能從行動裝置的應用市場，反轉切入到廣泛的PC桌面市場，而這場硬仗是否能夠勝出，全看Linux最終的桌面設計與軟體支援的廣泛程度，是否能夠被大多數的消費者所青睞。在這場仗正式深度開打之前，不妨先來了解與學習一下Linux Mint的優質桌面系統，它可是基於Ubuntu的骨幹所設計，更著重於視窗使用經驗以及系統效能的嚴謹設計，在過去的發行版本中還曾經超越Ubuntu的使用人數。

Linux Mint目前提供各種不同桌面設計的版本，包括Cinnamon、MATE以及Xfce三種版本。如果用戶過去沒有特別喜好的桌面設計，建議下載使用Cinnamon 64位元版本，因為此桌面的設計是使用Linux Mint的最佳選擇，其視窗操作最為流暢且功能也最為完整。

相反地，如果用戶只需要使用到一些基本功能，並且不在意桌面的華麗設計，這時候便可選擇使用Xfce版本，因為它除了是一個輕量級桌面環境的設計，也不會提供像Cinnamon那麼多的功能，管理員甚至於可以將它選擇直接安裝在USB隨身碟上來運行。至於如果用戶是GNOME 2桌面設計的愛用者，則可以選擇MATE。

如同許多熱門的Linux發行版本一樣，Linux Mint桌面已內建許多實用的應用軟體套件，包括常見與網頁瀏覽器相關的Firefox、Java，還有聆聽音樂的管理工具Banshee與音訊解碼器，播放影片專用的VLC、Totom以及影片解碼器、相片檔管理工具gThumb、文書管理專用的LibreOffice等等。除了內建的豐富實用應用軟體外，還可以透過其內建的「軟體管理員」友善介面，來解決Linux平台下讓多數玩家最害怕的軟體套件管理問題。

關於Linux Mint的ISO安裝映像下載，在下載頁面中可選擇從較近的網址進行下載，分別是NCHC與TamKang University。

‧Linux Mint各版本下載網址：http://www.linuxmint.com/download.php

基礎安裝設定

接下來，示範Linux Mint的Cinnamon版本設計，一同來實際了解它在Linux桌面操作設計上的過人之處。如同許多Linux發行版本，它所提供的安裝映像檔除了可以做為Live DVD來直接使用外，如須安裝只要在完成啟動之桌面後，如圖1所示點選「Install Linux Mint」圖示即可。

圖1 Linux Mint桌面圖示。

開啟Linux Mint安裝精靈介面後，必須先選擇所要安裝的語言，在此選擇「中文（繁體）」。接著，系統會偵測目前的硬碟可用空間以及網際網路的連線，前者需要至少9.2GB的剩餘空間，後者則是用於檢查線上最新的修正程式。如圖2所示，來到「安裝類型」頁面後，可以選擇最簡易的安裝方式，那就是「清除磁碟並安裝Linux Mint」，必要的話還可以設定系統加密的安裝。如果希望自行劃分所需的各類分割區，則選取「其他」，最後按下〔繼續〕按鈕。

圖2 安裝類型。

圖3所示便是自行建立與劃分磁碟分割區的設定頁面。在此只要先選擇所要新增分割區的磁碟，並且挑選好想要安裝開機程式的磁碟，就可以按下〔新分割表〕按鈕來建立各類分割區，包括根路徑以及swap等分割區，然後就可以按下〔立刻安裝〕按鈕。

圖3 磁碟分割管理。

接著，選擇所在的時區，系統通常會自動偵測到可能的位置（例如Taipei）。在「鍵盤排列方式」頁面，如圖4所示，繁體中文預設採用的是「漢語」，但仍可以根據實際需求進行修改。當然，也可以按左下方的〔偵測鍵盤配置〕按鈕。

圖4 鍵盤排列方式。

在「您是誰？」頁面中，如圖5所示，必須設定您的使用者名稱、登入密碼以及電腦名稱，其中除了使用者名稱外，其餘設定都可以在完成安裝後進行修改，例如可能會希望將「您的名稱」欄位修改中文。至於是否要勾選「自動登入」設定，這得看這部電腦是否是個人專屬的電腦。進一步更安全的保護機制，則是可以勾選「將我的家資料夾加密」設定。

圖5 登入帳戶設定。

完成整個安裝程序後，系統會提示重新啟動電腦，若在前面步驟設定中沒有勾選「自動登入」，則在啟動後將會開啟「登入」提示頁面。如圖6所示，輸入安裝時所設定的帳戶密碼並按下〔確定〕按鈕即可。

圖6 登入介面。

如圖7所示，便是首次登入時所會自動開啟的「歡迎畫面」。在此頁面中，除了有「第一步」建議學習的功能清單外，主要提供了很多線上的寶貴資源，包括新功能介紹、使用手冊、聊天室、討論區等等。若不希望下回開機登入時再次出現此畫面，只要將右下方的「系統啟動時顯示此對話窗」選項取消即可。

圖7 首次登入歡迎畫面。

接著，可以如同使用Windows桌面的習慣，先將常用所需要的桌面圖示置放到桌面中。方法很簡單！只要在開始選單的「偏好設定」中點選「桌面」，即可開啟「桌面」頁面，如圖8所示，可以勾選想要顯示在桌面的功能圖示，包括電腦、家、回收筒、已掛載儲存區以及網路。

圖8 桌面圖示設定。

個人帳戶修改

初次登入已安裝好的Linux Mint，最想要修改的設定應該還有個人帳戶資訊。如圖9所示，從「偏好設定」中開啟「帳戶詳細資訊」，在此便可以立即修改顯示名稱和個人相片。

圖9 帳號詳細資訊。

圖10所示便是個人相片的設定頁面，在此除了可以挑選系統內建的圖片外，也能透過點選「瀏覽更多圖片」來指定使用本機電腦中既有的相片，建議先將個人相片檔案預先放到家目錄中的「圖片」資料夾。

圖10 修改個人帳戶設定。

完成個人帳戶顯示名稱與照片的修改後，便可立即從桌面右下方的人頭圖示選單，或是從開始功能選單中點選「登出」功能。如圖11所示是修改後的登入視窗範例，除了相片外，它也會將帳號名稱以及顯示名稱一併呈列。

圖11 登入畫面。

再次登入桌面後，如圖12所示，可以點選桌面右下方的人頭圖示，查看帳戶選單中的可能功能。在此同樣會顯示已設定好的相片，並且可以從這裡來開啟「帳戶詳細資訊」設定頁面、系統設定、鎖定畫面、切換使用者、登出以及關機。若系統各類的系統通知可以浮現，還能夠啟用其中的「通知」功能。

圖12 帳戶選單。

管理開始功能表設定

如今無論是Windows 10、Ubuntu還是Mac OS X作業系統，都標榜其開始功能選單或是Dock功能列選單可以很輕易地讓使用者做修改。在Linux Mint中也不例外，更棒的是它除了有預設好用的開始功能選單外，還可以加裝功能極為強大的Dock功能列套件，兩者並用讓Linux使用經驗更加愉快。先來學一下如何修改如圖13所示的預設開始功能表。

圖13 開始功能表。

如圖14所示，在開始功能表選單的上方按下滑鼠右鍵，然後點選「設定組態」。未來如果因安裝了Dock功能列套件而不想要繼續使用此功能表選單，也可以在此直接進行移除。

圖14 開始選單右鍵功能。

如圖15所示，在Menu面板小程式頁面中，不僅可以先將預設的Menu名稱修改成自訂的中文名稱，還能夠將預設的開始圖示替換掉以及自訂快速組合鍵。在此，也建議勾選「當滑鼠游標通過時開啟選單」設定。接著，按下〔開始選單編輯器〕按鈕繼續。

圖15 面板小程式。

在「主選單」管理頁面中，如圖16所示，可以看到系統預設的所有選單以及選單下的項目清單，可針對實際需要以及不會使用到的應用程式進行勾選或取消，然後再來加入自訂的選單與其項目。

圖16 主選單編輯器。

無論是對於現有選單下的應用程式項目，還是自行新增的項目，都必須如圖17所示來設定它的顯示圖示、顯示名稱（Name）、執行的程式與參數（Command）、註解（Comment），以及是否要開啟在終端機的命令提示視窗中。其中，顯示名稱與註解是可以輸入中文的。

圖17 修改程式圖示屬性。

變更登入畫面與桌面背景

想要讓更多Windows的死忠用戶逐漸接受Linux作業系統，最重要的前提之一就是讓視窗介面的設計更具彈性。關於這點，Linux Mint可算做得比其他Linux的發行版本更加用心。

先來學習一下登入畫面的自訂方法。從開始功能表選單中，點選開啟「管理」選單下的「登入畫面」。如圖18所示，「在登入視窗偏好設定」頁面中，選取想要的佈景主題。有趣的是每一個佈景主題不是只有背景圖案不同，就連登入視窗的擺放位置與樣式都會有所不一樣，而且使用者還可以自訂背景圖案、顏色以及歡迎訊息。當然，可以在此加入更多的佈景主題。

圖18 登入畫面設定。

如圖19所示，在「自動登入」頁面中，可以設定想要在開機時自動登入的帳戶，或是設定一個等待指定秒數後自動登入的設定。

圖19 自動登入設定。

在「選項」頁面中，可以選擇是否啟用指定的預設作業階段、使用24小時的時鐘、自動選擇最後登入的使用者等等，如圖20所示。必須注意的是，若想要勾選「允許根帳戶登入」，則必須在完成此設定後，到命令提示視窗中輸入「sudo passwd root」，設定好系統預設管理員root的密碼。

圖20 選項設定。

一切都完成設定後，進行登出。圖21所示是自訂的一個相當不錯的登入畫面，可以發現它不僅有酷炫的背景圖案，還將登入視窗縮小並置放在左下方位置，可以在登入前隨時點選開啟切換介面語言的頁面。

圖21 新登入畫面。

變更佈景主題設計

前面示範了登入畫面的自訂方法，接下來則是要講解登入後的佈景主題管理。從開始功能表選單的「偏好設定」中，開啟「佈景主題」，如圖22所示，在此不僅可以加入更多的桌面樣式，還能夠自訂視窗邊框、圖示樣式、控制按鈕樣式以及滑鼠指標。點選其中的「加入/移除桌面佈景主題」連結。

圖22 佈景主題管理。

先來到〔可用的佈景主題（線上）〕頁籤，如圖23所示，在這裡可以下載到許多可能想要的桌面主題，尤其是針對一些剛從Windows換到Linux Mint的玩家來說，可以在此挑選許多類似於Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11的主題設計，甚至於就連Mac OS X的主題樣式都有。在連續勾選幾個想要的佈景主題後，再按下〔安裝或更新選擇的項目〕按鈕即可。

圖23 線上佈景主題導覽。

回到〔已安裝的佈景主題〕頁籤中，如圖24所示，便會看到剛剛所勾選安裝的主題項目。若想要立即套用某一個已安裝的佈景主題，只要在選取後按下〔套用佈景主題〕按鈕即可。

圖24 已安裝的佈景主題。

圖25所示便是在套用了早期Windows XP佈景主題後的桌面顯示，是不是有一些相似之處呢！建議再繼續試著套用其他不同的佈景主題來比較一下。

圖25 模仿Windows XP。

值得注意的是，無論套用了哪一個佈景主題，其視窗邊框、圖示樣式、控制按鈕等設定，一樣可以選擇套用不同主題所提供的樣式，形成混搭的全新桌面與視窗風格。

例如，讓桌面佈景主題選擇下載與套用Windows 11的佈景主題，而像是視窗邊框以及控制按鈕等則挑選使用Mac OS X的樣式。

待續

由於篇幅有限，其餘的操作設定將留待下集文章再做介紹，內容包括怎樣設定桌面與面板小程式、熱角區，如何使用軟體管理員，安裝中文輸入法與LINE，以及如何備份Linux Mint。

＜本文作者：顧武雄，Microsoft MVP 2004-2016、MCITP與MCTS認證專家、台灣微軟Technet、TechDays、Webcast、MVA特約資深顧問講師、VMware vExpert 2016-217、IBM Unified Communications/Notes/Domino/Connections Certified。＞