合勤星雲利用機器學習技術協助旅宿業掌握新商機

合勤星雲（Nebula）推出一系列專為IPTV而設計的增值功能，專業的統計分析資料，提供業者做出精準明確的IPTV投資建議，帶來新的商機。

IPTV的安裝需求在飯店業已經超越了傳統電視，主因是IPTV省掉了架設的成本且布建更加容易。而IPTV最常見問題有開機緩慢、節目卡頓和馬賽克、以及頻道切換延遲，這些問題源自於電視製造商通常不熟悉IPTV的核心--群播（multicast）技術。

合勤在全球飯店業有豐富的網路布建經驗，在IPTV的配置更是擁有獨家的專業技術，這次還專為飯店業自主研發並建立了分析工具。這套智慧分析工具不只能夠把星雲所收集到的數據做彙整，更採用最新機器學習（Machine Learning）技術，智慧分析網路流量，如果發現有因不當設定產生的異常，就會發送提醒並提供設定導引，主動協助管理者最佳化IPTV的使用體驗。

星雲一向都有支援基本的IGMP snooping功能來管理IP群播。這次以改善IPTV網路為主軸，在進階企業版上增添了強化版的IGMP功能，進而有效改善頻寬管理和提升整體網絡效能。強化版的功能搭配直覺好用的操作界面，協助經銷商快速完成必要的設定。

過去不管是經銷商或是飯店業主，想要了解IPTV的使用狀況，一向是個挑戰，長期以來缺少好的解決方案。為了解決這個問題，星雲推出了IPTV分析報告，能夠做數據追蹤以及用直覺的圖形化界面顯示重點統計資訊，讓飯店管理者可以詳細了解訪客如何使用IPTV服務，例如當前正在觀看的頻道；還可以自行選擇日期區間來觀察哪些頻道最受歡迎。這些數據能夠幫助飯店管理者有效率的做IPTV頻道採購選擇。

合勤科技網路事業中心副總吳維銘表示，星雲讓我們成為第一家以中小企業為目標，推出經濟實惠、易於使用的雲網絡解決方案的網路公司。這次在星雲系統導入機器學習技術，推出能夠助我們飯店合作夥伴一臂之力的最佳IPTV解決方案。