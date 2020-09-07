Fortinet 全球威脅型態報告：後疫情時代資安威脅高速演變中

Fortinet公布—FortiGuard Labs全球威脅型態報告，揭示2020年最新的全球與台灣攻擊型態。Fortinet也分享於台灣市場的成績與在地承諾，光是2019年整年度，Fortinet年貢獻台灣超過新台幣150億元，未來也將持續投資、積極打造台灣專屬的資安防禦生態圈。

根據Fortinet旗下的威脅情報中心FortiGuard Labs所發布的全球威脅型態報告，針對2020年上半年的全球網路攻擊概況顯示，全球所偵測到的病毒活動數量相較過往增加131%。因全球疫情下，遠距工作成為維持業務的新型態，然而卻產生的大量的駭客攻擊機會，在駭客大規模的攻擊下，影響層面甚至到達「國家級」。事實上，這些攻擊現象不僅依附於疫情相關議題，研究也發現，針對物聯網（IoT）設備、營運技術（OT）的勒索軟體和攻擊更是不減反增，演化得更加複雜且更具針對性。

報告也指出，在2020年上半年，台灣相較亞太區和全球面臨更嚴重的威脅。無論在病毒，或是殭屍網路（Botnet），台灣都有著較高的盛行率，同時，台灣企業組織所部署的入侵防禦系統也有較高的觸發率。

FortiGuard Labs《全球威脅型態報告》指出，台灣相較亞太區和全球，有更較高的病毒盛行率。

發布全球威脅型態報告的FortiGuard Labs 是由世界各地 200 多名專業研究員和分析師組成，透過機器學習（ML） 和人工智慧（AI）技術來發現並研究具有破壞力的威脅，每天分析數十億威脅事件、每分鐘抵抗47萬多次網路入侵，並據此更新FortiGuard安全服務，確保各產業能有效地應對全球可能出現的資安風險。

FortiGuard Labs安全洞察及全球威脅聯盟負責人Derek Manky 表示，2020年上半年見證了前所未有、高度敏捷的網路威脅型態，攻擊策略跟著疫情而迅速調整。網路上的『社交距離』在此時更需被重視，企業和組織需更加認識各種風險、積極布局並調整防禦策略，以充分確保延伸到家庭甚至是各類型終端設備的網路安全性。

Fortinet也分享在台灣深耕近20年的里程碑。總部位於美國的Fortinet，在台灣除了設有專屬的FortiGuard Labs實驗室之外，其全球布局中更是僅美國與台灣同時設有研發和物流中心，於台灣的營運範圍涵蓋完整在地服務，包含研發中心、物流中心、威脅情報中心、業務銷售到技術支援等，可提供台灣客戶優於全球其他市場的全方位服務。

台灣作為Fortinet重要的合作夥伴，也是美國資安大廠在台灣深耕投資的典範，其產品有超過75%以上在台灣製造與出口，年貢獻台灣代工廠的收益已達新台幣150億！日前Fortinet更邀請到行政院資通安全處與國防部參訪Fortinet於台灣的主要代工廠之一，見證並肯定雙方攜手打造的最先進資安產品，為台灣抵禦不斷變化的資安威脅。

Fortinet北亞區總經理陳鴻翔表示，在台灣擁有擁有近200位員工人數，包含超過百人的研發中心員工，可見Fortinet對台灣科技人才培育的信心與市場投資的承諾。未來，也將持續投資台灣，並與台灣產官學界協力，以Fortinet獨有的威脅防禦技術，持續為各界提供最完整的資訊安全服務，提高台灣資訊安全能力的水平，共同建構完善的資安生態圈。