NTT 加速智慧生活轉型　打造新世代數位藍圖

NTT Ltd.舉辦媒體座談會，揭示2020年關鍵科技趨勢預測，也分享了NTT在國內外的智慧數位化合作案例，勾勒出未來智慧生活的精采模樣。

NTT近年來已協助全球多項體育賽事及組織進行數位轉型，除了在運動場館建置數位解決方案，2015年起擔任環法自行車賽的官方技術夥伴，讓車迷可以即時接收賽況分析及各項資訊。

2019年9月，NTT成MLB合作夥伴，利用獨家研發的超逼真觀看（Ultra Reality Viewing，URV）技術，在遠端提供即時超高畫質環繞視訊球迷體驗。此外，NTT也擔任2020年東京奧運的技術夥伴，將運用5G技術打造創新物聯網應用。

除了運動相關產業，NTT先前亦協助美國拉斯維加斯市，將科技融入城市建設，在城市當中設置數十台攝影機與聲音感測器，可隨時記錄人車潮及交通狀況，將這些數據蒐集並進行分析，將可用於預測可能發生的事件。這些數據還可以用於偵測違規車輛或是人口協尋，透過科技加速城市智慧化，更能夠改善許多城市治安問題。

NTT也將過去的豐富經驗在台灣落地生根，日前已與桃園市政府及桃園航空城簽訂三方合作意向書，將共同攜手推動桃園市的智慧應用及智慧產業發展。目前，NTT正協助桃園國際棒球場轉型為數位智慧球場，且已於中華職棒總冠軍賽成功展示AR虛擬互動開場表演。

未來，將透過行動應用程式提供球賽數據、交通指引、購票購餐等功能。同時，NTT也協助桃園國際機場智慧化，預計開發全新的智慧行動應用程式，改善服務體驗和客戶滿意度。

身為資通訊業界的領導品牌，NTT每年都會定期公布產業趨勢報告，不久前剛發表《顛覆未來：2020科技趨勢預測報告》，報告中針對多項範疇，提供專業深入的見解與剖析，描繪科技及商業發展的未來想像。報告中提到過去受到矚目的重點技術將在2020年融合，並聚焦在智慧城市與物聯網，打造兼具安全與科技的創新智慧生活，各領域的整合也將對城市建設、工作場域及企業產生影響，而這些變革將有助於提升生產力、促進增長和創新。

其中NTT提到的趨勢包含：數位科技將被導入實體空間，如會議室、商店、包廂等，便能夠創造截然不同的「實體數位化」（Phygital）虛擬環境體驗；而民眾最關心的資訊安全，NTT也表示掌控個人數據的「數位錢包」將成為下一波趨勢，個人數據將受到妥善保護，未經允許無法存取，或是在面臨威脅時自動上鎖確保安全。