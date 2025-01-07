NEXCOM 第二代自主移動機器人 NexMOV-2

美國消費電子展（CES 2025）將在美國拉斯維加斯盛大開展，新漢於展會期間發表與策略夥伴耐能智慧（Kneron）共同合作的第二代自主移動機器人NexMOV-2，結合Visual SLAM（視覺定位建圖系統）、AI導航辨識功能以及自主研發多軸馬達驅動器，大幅提升產品靈活度及效能，搶攻智慧工廠、智慧倉儲、飯店業等市場。

自主移動機器人（Autonomous Mobile Robots，AMR）因其靈活性與自主性在製造業、倉儲物流以及醫療等領域的應用日益廣泛，相比於傳統自動導引車（AGV），AMR具備更高的環境適應能力及導航精準度，此次新漢發表的第二代自主移動機器人NexMOV-2結合AI視覺辨識與導航技術，大幅解決了傳統AMR無法克服的多項限制。

由新漢集團旗下子公司新漢智能所推出的第二代自主移動機器人NexMOV-2，導入AI技術全面升級為智慧型AMR，採用視覺辨識系統取代傳統的2D LiDAR導航，相比於2D LiDAR僅能透過水平線性光束偵測路徑物體，視覺系統可實現360度完整空間偵測，再透過Visual SLAM技術，達到高精準度自主定位與導航，AMR便可自主決策最佳移動路徑，大幅降低碰撞風險、提升運行效率。

NexMOV-2以開放式機器人系統ROS 2為架構，為產品提供功能擴充性並可彈性和周邊各系統進行整合，搭載耐能智慧專為邊緣運算設計的KL730 NPU晶片，能以最快AI運算速度提供最佳解，減少LiDAR使用數量，增加AI影像識別功能，同時降低能耗，符合產業綠色減碳倡議。此外，外型的部分在車身全面進行防水升級，可將NexMOV-2部署在嚴苛環境的應用場域，客戶如有功能安全規格（Functional Safety）的需求，亦可搭配創博的功能安全控制方案，滿足各項功能安全的規範。

NexMOV第一代產品現已導入台灣飯店業以及智慧工廠，第二代產品在全面提升硬體規格與AI軟體功能後，將擴大應用範圍至食品製造業、化工業等更具挑戰的環境，不久的將來更能擴展應用於救災與國防用途。

針對嚴苛應用環境，新漢智能與創博正進行第二代自主移動機器人NexMOV-2增能計畫，打造鏈型、機器狗等更多自主移動載具型式，推動AI自主移動救災科技應用，降低長時間且近距離救災的風險，提高救災效率減低人員操作失誤，新漢集團更有軍規相關規格及認證（MIL）經驗，未來更可提供軍規自主移動載具，應用於偵蒐與地面無人化任務執行需求。

多功能機器人已被視為是未來重要趨勢，新漢集團自2013年起開始布局機器人市場，擁有獨立機器人軟硬體研發設計團隊，品牌深耕市場已逾十年，除了擁有獨立研發自主移動機器人的團隊，新漢集團旗下子公司創博（NexCOBOT）以開放式平台及模組化為架構，已發展出完整機器人控制解決方案，包括機器人控制平台、機器人控制器、機器人功能安全模組化套件等，可運用於各類型機器人，包括工業協作型機器人（Collaborative Robots，Cobots）、移動式機器人（AMR）、四足機器人（Quadruped）、人形機器人（Humanoid）等產品，目標成為軟體定義機器人的領導廠商。

新漢集團董事長林茂昌表示，美國是機器人產業的主要市場，為此，新漢集團將以提供機器人關鍵模組的優勢，深入拓展美國市場，爭取所有的機器人設計製造與新創客戶。集團計畫於2025年參加美國機器人重要展會，如NVIDIA的GTC大會，並佈建當地銷售據點。

新漢集團將持續以開放式架構，強化各類機器人產品與服務，並積極拓展全球市場。未來，集團將攜手生態系夥伴推動智慧化解決方案，致力於引領AI機器人技術與應用的新紀元。