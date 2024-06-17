數發部與 Google 合作　啟動資安人才培育計畫

為充實臺灣資安人才資源，數位發展部數位產業署與Google合作啟動資安人才培育計畫，並於今(17)日共同召開「Google 資安人才培育計畫記者會」，由Google台灣林雅芳總經理及數產署共同宣布計畫正式啟動。後續將由數產署協助發放由Google提供共計500個免費名額，參與Google所設計涵蓋基礎到實作的8類線上資安課程，學員完成學習後將可獲得「Google資安專業證書」（Google Cybersecurity Certificates， GCC），並具備資訊安全分析師、安全運營中心分析師等工作所需專業能力。

依Google在國際推展GCC的實際經驗，學員平均可於6個月內完成181個小時的線上課程，以美國為例，有75%學員表示在完成課程後的6個月內，成功轉職、晉陞或加薪。數產署期透過本次與Google的合作，協助更多有意願轉職進入資安領域就業的人，取得資安專業職能與國際資安認證，以滿足產業界的資安人才需求，共同強化產業數位韌性。

數產署呂正華署長於致詞中提到，數產署積極辦理各項資安人才培訓，並透過與產業公協會合作，辦理多元、跨領域產業之資安課程，每年約有30場次，千名以上產業人員受訓，另外，資安人才需要有實際場域進行攻防演練，數發部也已經在臺南沙崙建置了全國第1個集展示演訓、實證功能合一的資安實戰基地，期結合場域實戰演練，培育專業資安人才，深化資安人員實戰專業能力。而此次希望透過與Google的合作，為國內資安人才培養注入新的動能。

最後，呂署長表示，未來將持續加強與國際夥伴合作，共同推動接軌國際的資安人才培訓。藉此培育出更多優秀的資安專業人才，提升產業整體的網路安全意識和防護能力。以強化臺灣產業的安全防護能力，共同打造臺灣成為具數位韌性的科技智慧島。本課程由即日起開放報名。