Google Cloud 資安營運平台　助組織強化數位主權

開啟代理式防禦新時代，幫助組織透過Google完整的AI技術推疊、強大的自動化功能，以及全球威脅情報，以前所未有的速度與規模主動對抗複雜攻擊。

Google Cloud宣布在Google Cloud台灣雲端區域（Taiwan Region）啟用Google資安營運平台（Google Security Operations），協助台灣的企業與組織滿足資料治理及資料落地的需求。Google資安營運平台由情報驅動、AI賦能，提供強化資安防線所需的速度、規模與深度洞察，進一步協助台灣組織打造代理式AI防禦機制。

台灣的關鍵產業正面臨持續且複雜的網路威脅，尤其是重要的基礎建設、政府機關以及包含半導體科技在內的資通訊產業。在資安人才短缺的情況下，急速增加的安全日誌（logs）、警告疲勞（alert fatigue）以及漫長耗時的調查流程，已讓企業資安團隊不堪負荷。而由AI驅動的威脅，更讓這個挑戰雪上加霜；傳統的安全資訊與事件管理（SIEM）以及資安營運中心（SOC）架構，已經難以應對這些快速演變的威脅。

Google Cloud透過Google資安營運平台的戰略布局，解決了這項燃眉之急。我們提供以AI驅動的代理式防護策略，其中包括運作防禦型AI代理（defensive AI agent）所需的主權控管（sovereign controls）機制，以滿足台灣獨特的數位主權需求、應對變化的威脅環境。這能幫助金融、政府、醫療、製造和關鍵基礎設施等受高度監管的產業，在符合嚴格的資料落地與法規遵循的前提下，安全、靈活地運用Google領先的威脅偵測與回應能力。這個平台徹底改變了資安維運的模式，幫助團隊快速找出風險、縮短調查時間，並大幅提升整體事件的應變效率。

Google Cloud Security北亞區總經理徐海國表示，Google資安營運平台在Google Cloud台灣雲端區域的啟用，是台灣資安邁向重大轉型的時刻。我們把Google無與倫比的AI創新技術與全球威脅情報帶給台灣的組織，以前所未有的速度提供主動的代理式防禦。我們更將傳統人工分析需要耗時30分鐘的時間大幅縮短至只需1分鐘，代表我們不再只是被動防守，而是主動運用AI來抵禦AI的威脅。

超大規模基礎架構與即時威脅偵測：現代化且雲端原生的Google資安營運平台，結合Google的超大規模基礎架構與深度洞察，能協助資安團隊近乎即時地偵測最新的網路威脅，並精準、快速地掌握調查與應變所需的關鍵脈絡。

在地資料落地與法規遵循：隨著Google資安營運平台於台灣正式啟用，台灣企業現在可以在本地儲存並處理所有的安全日誌與分析數據。這項在地化能力有助於消除合規與數位主權的疑慮，讓組織能更輕鬆地採用雲端原生與AI驅動的解決方案，有效抵禦目前先進的威脅。這對於金融、政府和醫療等對資料落地有嚴格要求且重視數位主權的產業來說尤為關鍵。

強化重要領域的安全防護：台灣的資安環境獨特而且瞬息萬變，面臨持續且複雜的威脅。Google資安營運平台能為台灣的半導體產業、關鍵基礎建設、金融與醫療等重要領域提供更強大的安全防護；透過雲端資安SaaS解決方案，協助這些產業強化漏洞偵測能力，進而建構更強韌的防禦體系。

代理式AI驅動的資安策略：Google資安營運平台整合了頂尖的Gemini模型，在單一平台上幫助資安團隊提升專業技能與工作效率。它能透過回應工作流程（response workflows），以操作手冊（playbook）作為基礎自動調度處置措施，大幅減輕資安分析師的負擔。此外，平台具備強大的拖曳功能（drag-and-drop），並支援平行動作（parallel actions）與版本控管（version control），讓組織能夠快速建立操作手冊並實現流程自動化。將Google資安營運平台的代理式AI SOC能力與GoogleAI Threat Defense相結合，企業能夠監控、偵測和回應威脅，特別是針對那些不屬於企業本身、或無法修補的程式碼漏洞。

Google Cloud致力於深化與CloudMile萬里雲及Gaia蓋亞資訊等重要雲端資安夥伴的合作，確保企業順利部署與導入Google資安營運平台。Google Cloud串聯合作夥伴深厚的在地客戶關係與基礎架構專業，為台灣的組織奠定穩固的安全基礎，建立起即時自動化、具有規模的代理式防禦能力，有效抵禦攻擊。