KDAN 打造企業商業授權模式　助企業掌握文件 AI 資料主權

KDAN（凱鈿）啟動「核心產品開源」的全球營運佈局，旗下智慧文件處理解決方案ComPDF與電子簽章服務點點簽DottedSign，已於全球最大開發者平台GitHub開放程式碼，並提供企業私有化部署方案。

KDAN凱鈿旗下文件產品長期累積大量用戶，此次以「核心開源、企業商業授權」模式降低企業導入AI的門檻，並以商業授權驅動營收成長。配合全球主權AI與私有化部署需求，KDAN凱鈿將結合既有用戶基礎與開源策略，協助更多企業導入AI文件應用，持續打造可規模化的AI文件基礎設施服務。

KDAN凱鈿表示，傳統企業軟體銷售往往面臨導入門檻高、驗證成本高及採購決策周期長等挑戰。此次推動核心產品開源，讓全球企業IT團隊與開發者可直接透過GitHub下載核心程式碼，在自主可控的企業地端或私有雲環境中快速部署與使用，不必將敏感文件交由第三方雲端服務處理，資料主權可完全留在企業環境中。

在授權模式上，KDAN旗下開源專案採用Open Source Initiative（OSI）認可的開源授權，各repo的授權條款、使用範圍與商業使用條件，將以GitHub上公開的LICENSE文件為準。在完成驗證後，企業若有更高層級的資安治理、技術支援、客製化整合及營運維護需求，即可升級至企業商業授權版本。KDAN將透過企業級資安模組、全球技術支援、跨系統整合與長期版本維護等加值服務，建立從開源導入到企業授權的完整商業轉換機制，打造可持續擴張且高黏著度的商業授權營收動能。

這項佈局也回應全球企業對資料主權與自主部署日益提升的需求，特別適用於金融、製造、政府及大型企業等高度重視資訊安全與資料治理的產業，協助企業在兼顧AI創新與合規要求下，更快速完成導入與驗證。

KDAN凱鈿創辦人兼董事長蘇柏州表示，KDAN不與AI模型競爭，而是扮演連結企業資料與AI模型的『充電樁』。透過核心產品開源與企業商業授權，我們協助企業更快速、精準且安全地訓練、存取與應用文件資料，在掌握資料自主權的前提下，建立可持續擴充的AI文件基礎設施，並創造KDAN長期成長的商業價值。

在產品落地與技術實力上，KDAN凱鈿持續投入技術研發，旗下雙核心產品各自針對企業文件與數位工作流程提供解決方案。ComPDF具備智慧文件解析能力，根據KDAN團隊以OpenDataLab公開基準資料與評測框架進行內部測試，其在文件辨識與表格辨識等任務上，表現優於多款主流開源模型。其中，ComPDF最新版本在Formula（公式辨識）、Table（表格辨識）、Text Parsing（文字辨識）與Reading Order（閱讀順序）的準確率等多項指標皆取得領先表現，展現KDAN長期投入AI文件處理技術研發的成果。其開源版提供文件解析、欄位擷取、API串接與私有化部署等核心能力，供企業與開發者進行技術驗證與基礎導入；企業商業授權版本則進一步提供高精準度解析、批次處理、權限控管、稽核紀錄、系統整合與長期維護等服務，支援企業正式導入並擴展至大規模應用。

點點簽DottedSign開源版本則提供高相容性的API與模組化架構，支援企業靈活部署於自有地端或私有雲環境，並可依需求與ERP、HRM、CRM等既有系統整合；若企業有進階資安控管、權限管理、稽核紀錄、客製化整合與長期維護需求，則可升級至企業商業授權版本，滿足進階治理需求。

展望未來，KDAN將持續擴大核心開源策略至更多產品與應用場景，並深化企業商業授權模式於資安模組、客製化整合與技術支援等服務，強化從開源導入到商業化轉換的營收動能，回應企業對資料自主與數位轉型的長期需求。