F5 推出 AI 時代 Application Delivery and Security Platform

2025年在AppWorld大會上，F5發表F5 Application Delivery and Security Platform，這是首款應用交付控制器（ADC）解決方案中，全面整合高效能負載平衡、流量管理、先進的應用、API安全功能在單一平台上。透過該平台，F5實現推動新一代ADC，邁入ADC 3.0的承諾，該平台專為滿足現代和AI驅動應用的高標關鍵需求而建置。
F5總裁兼執行長François Locoh-Donou表示，AI正加速創新，但同時也增加高成本、複雜性和不斷升高的網路安全風險，使IT和安全團隊陷入危機。F5在應對混合多雲架構挑戰方面擁有領先技術的能力。F5 Application Delivery and Security Platform為企業帶來革新的優勢，協助他們克服複雜性並釋放AI的全部潛能。
F5即將發布的2025年應用策略現狀報告發現，96%的企業正在部署AI模型。F5進一步預測，未來三年內，80%的應用將內建AI功能。AI時代已經來臨，但大多數企業正在尋求更有效的方法應對AI應用所帶來的巨量資料、複雜的流量模式和新的攻擊途徑。
F5 Application Delivery and Security Platform專為應對這些挑戰而建構，是企業在混合多雲環境運作中，最完整的ADC產品。其核心優勢包括：
- 在單一平台上為每個應用提供完整的交付和安全性，進而簡化IT和安全團隊的管理。
- 靈活部署於任何形式與環境，確保在現今多樣化的IT環境中無縫運作。
- 透過單一政策、統一管理任何地點的應用，以降低複雜性並提高效率。
- 提供豐富的分析和可行的觀點，以提升效能並強化現今複雜應用的安全性。
- 全面可編程的資料平面，支援自動部署和自訂功能，讓企業能夠有效地應對不斷變化的需求。
- 完整的生命週期自動化，讓團隊專注於創新，擺脫繁瑣的維護工作。
該平台由API驅動，確保在各種應用、環境與形式中執行一致的策略。F5 Application Delivery and Security Platform是多年投資和創新的產物，能夠無縫運作在多種環境，包括企業地端資料中心的高效能硬體、新一代虛擬化和混合環境中的軟體，以及雲端原生環境中的SaaS服務。
F5 Application Delivery and Security Platform，整合當前的獨立解決方案以滿足關鍵需求，例如高效能負載平衡、多雲網路、完整的We應用和API安全以及AI閘道功能。
IDC網路安全和信任研究總監Christopher Rodriguez表示，AI正在推動創新，也使企業面臨前所未有的複雜性和風險。應用交付和安全功能的融合，將成為企業在快速發展的環境中保持領先的關鍵。
F5宣布推出多項全新解決方案和功能，實現F5 Application Delivery and Security Platform持續創新的承諾。這些解決方案使F5客戶能夠利用AI的強大功能來降低複雜性、簡化操作，並強化每個應用的安全防護。這些創新技術包括：
- F5 AI Gateway：F5 AI Gateway現已全面上市，協助企業整合應用、API和大型語言模型（LLM）之間的互動，推動更廣泛的AI採用。這款強大的容器化解決方案優化效能、可觀察性和保護功能，進而降低總體成本。AI Gateway提供營運和安全團隊無縫導入AI服務的途徑，顯著提升資料輸出品質和卓越的使用者體驗。
- AI助理支援F5 NGINX One：繼2024年發布F5 Distributed Cloud Services AI助理，F5現在開始將此功能導入NGINX One。該工具由F5 AI Data Fabric 提供支持，可作爲NetOps、SecOps、DevOps及平台營運團隊的智慧夥伴。NGINX One的AI助理使用自然語言介面來幫助團隊配置和優化應用交付、預先應對威脅並在異常影響生產之前即時偵測識別，進而簡化操作並提高投資回報率。
- AI助理強化F5 BIG-IP 與 iRules 的自動化與最佳化：今年下半年，F5還將發布針對BIG-IP的AI助理，進一步提升iRules全新的自動化和智慧化。企業透過AI助理將能夠自動建立、維護和最佳化iRules，大幅降低有效管理流量和安全交付應用所需的時間和資源。透過利用AI，系統可以生成符合最佳實踐的最佳化、經驗證的iRules。提高準確性並減少錯誤，確保企業獲得可靠且一致的交付體驗。
- F5 VELOS CX1610機箱與BX520卡板：F5為VELOS產品線導入強大的新功能，為服務供應商和大型企業提供統一且可自訂的解決方案，以優化AI和其他現代應用的高負載資料處理需求。新型VELOS CX1610機箱和BX520 400-Gbps卡板可擴展至多到TB的吞吐量，適用於最高性能NEBS合規標準並支援最嚴苛的5G固定無線存取（FWA）服務。F5 VELOS產品線提供最佳化的資料封包路由、細粒度的安全防護、負載平衡和低延遲處理，滿足AI應用對即時資料擷取和即時的資料需求。