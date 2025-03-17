F5 推出 AI 時代 Application Delivery and Security Platform

2025年在AppWorld大會上，F5發表F5 Application Delivery and Security Platform，這是首款應用交付控制器（ADC）解決方案中，全面整合高效能負載平衡、流量管理、先進的應用、API安全功能在單一平台上。透過該平台，F5實現推動新一代ADC，邁入ADC 3.0的承諾，該平台專為滿足現代和AI驅動應用的高標關鍵需求而建置。

F5總裁兼執行長François Locoh-Donou表示，AI正加速創新，但同時也增加高成本、複雜性和不斷升高的網路安全風險，使IT和安全團隊陷入危機。F5在應對混合多雲架構挑戰方面擁有領先技術的能力。F5 Application Delivery and Security Platform為企業帶來革新的優勢，協助他們克服複雜性並釋放AI的全部潛能。

F5即將發布的2025年應用策略現狀報告發現，96%的企業正在部署AI模型。F5進一步預測，未來三年內，80%的應用將內建AI功能。AI時代已經來臨，但大多數企業正在尋求更有效的方法應對AI應用所帶來的巨量資料、複雜的流量模式和新的攻擊途徑。

F5 Application Delivery and Security Platform專為應對這些挑戰而建構，是企業在混合多雲環境運作中，最完整的ADC產品。其核心優勢包括：

在單一平台上為每個應用提供完整的交付和安全性，進而簡化IT和安全團隊的管理。

靈活部署於任何形式與環境，確保在現今多樣化的IT環境中無縫運作。

透過單一政策、統一管理任何地點的應用，以降低複雜性並提高效率。

提供豐富的分析和可行的觀點，以提升效能並強化現今複雜應用的安全性。

全面可編程的資料平面，支援自動部署和自訂功能，讓企業能夠有效地應對不斷變化的需求。

完整的生命週期自動化，讓團隊專注於創新，擺脫繁瑣的維護工作。

該平台由API驅動，確保在各種應用、環境與形式中執行一致的策略。F5 Application Delivery and Security Platform是多年投資和創新的產物，能夠無縫運作在多種環境，包括企業地端資料中心的高效能硬體、新一代虛擬化和混合環境中的軟體，以及雲端原生環境中的SaaS服務。

F5 Application Delivery and Security Platform，整合當前的獨立解決方案以滿足關鍵需求，例如高效能負載平衡、多雲網路、完整的We應用和API安全以及AI閘道功能。

IDC網路安全和信任研究總監Christopher Rodriguez表示，AI正在推動創新，也使企業面臨前所未有的複雜性和風險。應用交付和安全功能的融合，將成為企業在快速發展的環境中保持領先的關鍵。

F5宣布推出多項全新解決方案和功能，實現F5 Application Delivery and Security Platform持續創新的承諾。這些解決方案使F5客戶能夠利用AI的強大功能來降低複雜性、簡化操作，並強化每個應用的安全防護。這些創新技術包括：