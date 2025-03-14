現代化電網支援能源轉型

全球減碳趨勢加速與能源需求持續攀升，對企業帶來雙重壓力，電網基礎建設的現代化升級已成為驅動能源轉型的關鍵引擎。在國際可再生能源機構（IRENA）設定的全球1.5°C升溫控制情境中，電力產業必須進行比其他領域更深入的減碳作為，其目標是在2030年將再生能源發電占比提升至68%、2050年達91%。

此一結構性改變不僅為產業帶來全新挑戰，更蘊含龐大的創新商機。

從產業發展趨勢來看，未來的電網將從傳統的單向輸配電系統，升級為支援分散式發電、雙向互動的智慧化網路。此一轉變主要體現在三大面向，首先是基礎設施必須支援建築物與電網的雙向電力流動；其次是發展標準化的數位通訊協定，確保各系統的互操作性；第三則是導入完善的網路安全防護機制。

就基礎設施升級而言，當務之急是強化電網的靈活度與韌性。觀察亞太區標竿案例，新加坡政府已宣布設立50億美元的未來能源基金，投入電網基礎建設升級，突顯出現代化電網基礎建設已成為推動能源轉型的核心引擎。前瞻性的基建投資，不僅能支援再生能源的大規模整合，更為未來智慧能源服務奠定基礎。

電網基礎設施升級轉型另一關鍵，是建立統一的數位通訊標準。智慧電網未來將串聯數以萬計的建築物、發電設施與儲能系統，這些設備必須使用共同的數位語言進行溝通。從實務經驗來看，制定統一的通訊標準不僅能降低系統整合的複雜度，更能加速創新解決方案的開發與導入，為產業創造更多元的發展機會。

除了基礎建設的軟硬體架構升級，資安防護也是不容忽視的課題。隨著電網走向智慧化與聯網化，系統安全的重要性與日俱增。建議業者應在規劃階段就導入全面的安全考量，建立多層次的防護機制，確保電網運作的穩定性與可靠性。

對於推動智慧電網基礎建設，台灣具備得天獨厚的產業優勢。建議可採取分區、分期的方式逐步推動，先在特定區域建立示範案場，以伊頓公司為例，已協助台灣石化業客戶規劃建置儲能示範站，預計在2025下半年投入營運，累積實務經驗後，可逐步擴大規模。

展望未來，智慧電網的發展將為台灣帶來轉型契機，企業必須及早評估與規劃，才能在產業變革中搶占先機。

＜本文作者：林鈺培現為伊頓電氣台灣與菲律賓總經理＞