全球化營運永續合規利器

在當今的混合世界中，應用程式伺服器和其他核心伺服器基礎架構，常見混合部署在傳統資料中心、公有雲和託管服務供應商的私有雲基礎架構組合中。這樣的架構設計能讓IT團隊在其IT系統中取得彈性和效能的好處。而全球伺服器負載平衡（GSLB）是在廣泛分佈的區域實現這種彈性和效能的核心元件。

根據KPMG全球發布《2023全球製造業展望》報告顯示，84%的CEO表示，企業已朝向區域化發展，在各國建立區域供應，加速實現多鏈分散式供應鏈。對於快速佈局全球、邁向國際化的企業來說，在全球擴展業務的過程中也將面臨著多種挑戰以及GSLB協助解決這些問題的方式。

全球業務持續性與高可用性：製造業擁有遍布多國的生產設施和研發中心，GSLB可確保企業內部應用程式，如供應鏈管理和產品生命周期管理系統，在全球範圍內都能保持存取，這對於不同時區和地點的團隊之間進行即時協作至關重要。

效能優化與用戶體驗提升：在地理分佈的站點上使用GSLB，意謂著每個站點都會受到效能問題的監控，這種基於網站效能的請求路由，有助於提供最佳的終端用戶應用程式體驗，並實現效能最佳化。

提高系統彈性和可靠性：當某個伺服器或資料中心出現故障時，GSLB能夠自動將流量重定向到其他地點，確保運營與服務不會中斷。 遵守法規與資料安全：許多國家或歐盟都實施資料儲存和傳輸法規，GSLB規則透過保證來自特定區域的使用者，僅連接到批准用於其資料儲存位置的伺服器來協助合規性。

實施GSLB會有一些挑戰，如配置複雜、DNS整合困難、跨區域效能最佳化、資料主權遵守以及安全問題等。企業可以使用範本來標準化配置，並尋求供應商的支援來簡化設定過程；自動化DNS管理工具可幫助實現更順暢的GSLB與DNS系統整合；而智慧路由策略則能優化全球用戶的應用程式效能，基於延遲、伺服器健康狀況和地理位置進行路由選擇。

為遵守資料保護法規，應將GSLB配置為符合資料存取法規，確保流量遵循規範。在安全方面，部署加密技術、Web應用程式防火牆（WAF）並加強存取控制，可以有效降低全球擴展帶來的安全風險。

未來，GSLB的必要性將邁向更動態和智慧的形式，將無縫地深度整合雲端及邊緣技術，透過人工智慧和機器學習技術，實現更智慧的流量導引，同時整合DDoS、WAF威脅防護，在零信任安全模型中，促進分散式地理位置使用者的安全存取，加強用戶體驗和安全性。

＜本文作者：John Yang現為Progress亞太區銷售副總裁＞