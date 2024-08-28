歐盟通過人工智慧法　台灣業者應評估入市合規

隨著AI的快速發展，其可能造成的威脅與風險，也引起大家廣泛的討論與關注，歐盟於2021年4月提出《人工智慧法》草案，採取風險管理導向的方法來對AI進行規範，經過多次討論與修改，該法已於2024年3月13日經歐洲議會通過，這是全球第一個全面規範AI的法律架構。

由Google公司所開發的AlphaGo於2016年3月擊敗世界頂尖圍棋手李世乭後，開啟了人工智慧（AI）的另一波狂潮，而Open AI於2022年12月發表聊天機器人模型Chat GPT，更將AI的發展帶到另一個里程碑。

然而，隨著AI的快速發展，其可能造成的威脅與風險，也引起大家廣泛的討論與關注，為管理AI可能產生的風險，歐盟於2021年4月提出《人工智慧法（Artificial Intelligence Act）》草案，採取風險管理導向的方法來對AI進行規範，經過多次討論與修改，該法已於2024年3月13日經歐洲議會通過，這是全球第一個全面規範AI的法律架構。以下係對這部法律做簡要的介紹：

適用對象

歐盟人工智慧法的適用對象不只是設立於歐盟境內的AI系統供應商及部署者，任何將AI系統、通用AI模型投放到歐盟市場或投入服務的供應商，不論其是否設置於歐盟境內也要適用該法律。另外，設置於歐盟境外，但系統輸出結果會在歐盟使用的AI系統供應商或部署者，也需適用這部法律。

風險分級與管理

歐盟人工智慧法是依造AI系統對歐盟基本價值或基本權利所產生的風險高低，區分成不可接受之風險、高風險及低風險AI系統等三種類型。

不可接受風險的AI系統

這類型的AI系統，因違反歐盟基本價值，應明文禁止其發展，其包括：

(1)行為操控：利用潛意識技術或故意操縱、欺騙之技術，或利用特定群體之脆弱性（年齡、身心障礙等），扭曲其行為，造成該人或他人身心之傷害。

(2)社會評分或分類：根據社會行為或已知、推斷、預測的個人特徵，對人進行評估或分類，而對其產生不利結果；根據資料分析及人格特質評斷，評估或預測其實施刑事犯罪的風險；在工作場所和教育機構，進行情緒識別（除非基於安全和醫療之原因）；根據生物辨識資料對人進行分類，以推斷其種族、政治觀點、工會成員身分、宗教或哲學信念、性生活或性取向（不包括對合法取得的生物辨識資料進行標記或過濾）。

(3)生物特徵辨識：透過從網路或閉路電視錄影，無針對性地抓取臉部影像，以建立人臉辨識資料庫；基於執法目的，在公共場所進行即時遠端生物特徵辨識（除非符合特定例外規定）。

高風險的AI系統

這類型的AI系統，因會對自然人的健康、安全和基本權利造成損害，故原則上雖可進入歐盟市場，但須符合歐盟特定的法律要求。其包括：

(1)附表1（https://artificialintelligenceact.eu/annex/1/）歐盟調和立法清單（List of Union Harmonisation Legislation）所列之管制產品或該產品之安全組件，這類AI須經第三方進行合規性評估，才能進入歐盟市場。

(2)附表3（https://artificialintelligenceact.eu/annex/3/）所列之為特定目的而設計的AI系統，包括：歐盟或國家法律允許使用之生物辨識技術、關鍵基礎設施管理與營運之安全組件、教育及職業訓練相關系統（評估學習成果、監測違禁行為）、雇用及人員管理（人員招募或甄選、分配任務、評估績效）、獲得及享受基本私人及公共服務（基本公共援助福利資格之評估、信用評分、保險的風險評估和定價、緊急呼叫的評估和分類）、執法、移民及邊境管理、司法與民主程序。這類高風險AI系統的提供者，應建立風險管理系統、遵循資料治理及管理實務、制定及保存技術文件、自動記錄日誌、確保其運作透明性、準確性與網路安全，並應進行人為監督。

低風險的AI系統

為避免冒充及詐騙之風險，須符合透明性義務及標註要求，例如AI系統直接與自然人進行互動時，系統提供者應使相關自然人知悉他們正在與AI系統互動，而AI系統合成之音訊、影像或文字內容，須以機器可識別之方式進行標記，情緒或生物辨識系統的部署者，應使接觸該系統的自然人知悉系統運作之情形。

對通用AI模型之規範

Chat GPT在2022年底出現後，旋即引發風潮，但也隨之產生大量個資、隱私及智慧財產權之爭議，歐洲議會因此於2023年5月11日決議將通用AI模型之規範加入歐盟人工智慧法中。

通用AI模型之規範，係要求通用AI模型的提供者，應遵守透明性義務，而須(1)制定及保留該模型之技術文件，以便於必要時提供給AI辦公室和主管機關查核；(2)制定及保留資訊及文件，以提供給欲整合該模型之AI系統提供者；以及(3)根據AI辦公室提供的範本，制定及公開通用AI模型的訓練資料。此外，亦要求該提供者應制定政策以遵守歐盟著作權法及其相關法律規定。

另外，具系統性風險之通用AI模型提供者，(1)應依標準化協定及工具進行模型評估，包括進行模型對抗性測試，以識別及降低系統風險；(2)應追蹤、記錄並向AI辦公室進行報告，嚴重事件的相關資訊及可能採取之改善措施；(3)應對該模型及其基礎設施，提供足夠的網路安全保護。

支持創新之措施

歐盟人工智慧法為鼓勵創新，特別要求其成員國應在國家層級建立至少一個AI監管沙箱，提供受控制的環境，以促進創新，並在有限的時間內，協助創新AI系統的開發、培訓、測試和驗證。

相關罰則

不遵守「不可接受風險的AI系統」的禁止規定，最高可處3,500萬歐元或其一個財政年度全球年營業額7%的罰款，而不遵守前述規定以外的規範義務，最高可處1,500萬歐元或其一個財政年度全球年營業額3%的罰款。

另外，向公告機構或國家主管機關提供不正確、不完整或誤導性資訊，最高可處750萬歐元或其一個財政年度全球年營業額1.5%的罰款。前述處罰，一般企業以較高者為準，但新創企業以較低者為準。

結語

歐盟人工智慧法於2024年3月13日通過後，大部分的規定預計於2026年第2季以後生效。對此，台灣的AI系統或服務提供者應先盤點其所提供之AI系統或服務是否有投入歐盟市場，是否須適用該部法律，而需適用該法律，則應評估其系統之風險層級及應遵守之相關規範，再依規定淘汰禁止使用的系統，並對其他非禁止使用的系統，依該法律之規定，完善相關程序，制定、修改、提供相關文件，並建立相關安全措施，以符合該法律之要求。

＜本文作者：黃于珊，目前為執業律師。輔仁大學圖書資訊與資訊管理雙學士，交通大學科技法律研究所碩士，美國華盛頓大學智慧財產權法碩士，曾擔任系統工程師、專利工程師。專攻領域為智慧財產權法、個人資料保護法、高科技產業議題及資訊通訊法等。＞