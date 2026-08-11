戴爾科技視訊會議顯示器　整合小型會議室所需設備

根據Frost & Sullivan於2024年的研究，約64%的會議室屬於小型會議空間（Huddle Room），其中約93%仍未配備整合式視訊會議設備。換言之，企業使用最頻繁、生產力最高的會議室類型，往往也是設備配置最不足的空間。

目前，多數小型會議室仍仰賴分離式攝影機、揚聲器及顯示器，不僅增加部署複雜度，也帶來更多管理挑戰。每間會議室都可能需要不同的故障排除方式，而當企業需在50間甚至500間據點部署時，更將大幅提高管理複雜度、維護負擔，以及不同會議室之間的使用體驗落差。

為解決這項挑戰，戴爾科技推出全新Dell Pro P 43 4K Huddle Conferencing Monitor（P4326QEB），為可容納六人的小型會議室提供一體式視訊會議解決方案。產品搭載Sony STARVIS 800萬畫素4K攝影機（支援3D降噪）、波束成形麥克風、前置式揚聲器及USB-C連接功能於單一43吋4K顯示器中，以一台裝置取代多項設備，並透過一條USB-C線材即可完成整場會議連線。此外，產品已通過Zoom Rooms認證，開箱即可部署使用，協助IT團隊與設施管理人員降低部署變數、加速導入流程，並為所有小型會議空間提供一致且穩定的使用體驗。

小型會議室空間有限，使用情境卻充滿變數：與會者可能中途加入或離席、座位隨時調整，現場光線也未必理想。視訊會議系統若無法因應這些真實情境，便容易影響會議品質；Dell Pro P 43 4K Huddle Conferencing Monitor（P4326QEB）則能從容應對。

這款43吋4K IPS顯示器具備高解析度與精準色彩表現，讓遠端與會者的畫面清晰自然，如同面對面交流般真實。產品整合Sony STARVIS 800萬畫素4K HDR攝影機，搭配120度對角線視角，可完整涵蓋小型會議室內所有與會者，讓遠端參與者無須手動調整鏡頭，即可清楚看見現場畫面。

內建AI群組取景（AI Group Framing）功能，可隨與會者移動、進出會議室，自動調整鏡頭構圖，確保所有與會者始終維持在畫面中央。同時，3D降噪技術可提升不同光源環境下的影像清晰度，有效改善小型會議室常見的光線不均問題。此外，配備機械式隱私快門（Mechanical Privacy Shutter），可於會議間提供攝影機的實體遮蔽機制，滿足企業對資訊安全與隱私保護的需求。

音訊方面，產品搭載四組全指向波束成形麥克風，結合AI降噪技術，可從多個方向清楚收錄人聲，同時有效抑制背景噪音；兩組前置式8W揚聲器則將聲音直接傳遞至與會者，提升混合辦公情境下的語音清晰度。

Dell Pro P 43 4K Huddle Conferencing Monitor（P4326QEB）僅需一條USB-C線材，即可滿足整場會議所需的連接需求。一條線材即可提供：

為連接的筆記型電腦提供最高100W電力供應。

將畫面輸出至43吋4K顯示器。

透過內建揚聲器與麥克風完成音訊輸入與輸出。

提供資料傳輸，支援流暢的協作體驗。

戴爾科技隨附長達3公尺的USB-C線材，可因應多數小型會議室的桌面配置需求，無須額外搭配延長線。與會者能快速切換連接不同裝置，無須仰賴會議控制器或無線分享系統。單一線材設計不僅可縮短部署時間、簡化線材管理，也能降低後續維護與故障排除負擔。

當企業不再將小型會議室視為次要空間，而是將其納入核心協作基礎設施的一環，這就是未來會議空間應有的樣貌。真正需要思考的，不是是否升級設備，而是如何快速在所有小型會議空間部署一致且標準化的會議體驗。