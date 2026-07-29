昕力資訊跨足國防科技　引進尖端「全域定位」科技

昕力資訊與美商Juxta簽署跨國合作代理協議，正式宣示將技術領域延伸至高合規與高韌性需求產業，昕力資訊不僅取得Juxta核心技術在台灣與全球市場的代理銷售與整合權利，更規劃將其領先全球的美軍實戰級無衛星定位技術「全域定位系統」（Universal Positioning System），整合至昕力的AI軟硬體一體化架構中，為亞太地區的國家安全、災害應變、醫療院所及智慧物流等多元場域，打造防干擾、完全自主的次世代即時定位與精準感知方案，建構全社會的防禦韌性。

相較傳統GPS衛星定位常面臨室內失效、地下訊號干擾，以及在現代戰場的對抗環境中，遭受電子干擾與偽裝訊號的欺騙，這套由Juxta所開發的「全域定位系統」經實際採用驗證，成功部署於政府單位、國防、物流、醫療等仰賴精準定位的領域。即使GPS訊號不穩或失靈，Juxta的定位系統仍可持續支援戰場指揮、地下掩體與無人載具導航等國防應用，同時亦廣泛用於醫療資產追蹤與智慧倉儲物流管理，而且完全不需要安裝任何硬體設備。

Juxta創辦人兼執行長John Ferrara表示，傳統GPS衛星定位在室內、地下與複雜的特殊環境中長期存在定位盲點，Juxta研發的『全域定位系統』正是為突破這些極限而生，無需額外購買昂貴硬體就能導入，即使離線也不影響定位服務，能克服物理空間、地形等限制，將實體空間轉化為可即時追蹤的數位環境。透過這次合作，我們借助昕力資訊強大的系統整合能力與業務版圖，將這套新科技引進亞太市場。

昕力資訊總經理葉怡蘭表示，建構「全社會韌性」需要關鍵技術在極端情境下依然能運作無阻，尤其在國防、醫療、防災與智慧物流等產業對於數據主權與資安合規有著最高等級的要求，此次與Juxta的合作不只是單純代理，更核心的策略是結合這套美軍級的UPS技術與昕力自主研發的AI軟體產品進行深度整合，透過『模型地端化、資料不出戶、定位無死角』的完全自主架構，我們將為台灣及亞太的高合規客戶，提供防干擾、高韌性且可高度客製化的地端AI全套解決方案，攜手夥伴搶攻龐大的全球主權AI與跨產業的科技新藍海。