TWNIC IPv6-Only Wi-Fi Demo Site 啟用　打造台灣 IPv6-Only 示範場域新里程碑

隨著全球網際網路逐步邁向IPv6時代，IPv6-Only網路架構已成為國際間重要的發展趨勢。為推動台灣網路基礎建設升級，促進各界實際了解IPv6-Only技術與應用情境，台灣網路資訊中心（TWNIC）宣布「TWNIC IPv6-Only Wi-Fi Demo Site」於2026年6月6日正式啟用，成為國內重要的IPv6-Only示範與體驗場域。

TWNIC特別選定2026年6月6日‧週六（2026.06.06 Saturday）作為正式啟用日期，以「4個6，4到6」呼應IPv4無縫推進至”新”IPv6-Only實用的重要意義，並以「2026.06.06::D6」作為啟用標誌，象徵台灣持續推動新世代網際網路發展的重要里程碑。

本次建置的IPv6-Only Wi-Fi Demo Site（符合RFC 8781及RFC 8925），以實際運作的無線網路環境展示IPv6-Only網路應用情境，讓使用者能親身體驗在不配置IPv4位址的環境下，如何透過現代化網路技術維持日常連網需求。除作為展示與驗證場域外，未來也將持續提供教育訓練、技術交流及實務驗證用途，協助產官學研各界掌握全球網路發展趨勢。

為慶祝Demo Site正式啟用，TWNIC特別設置「TWNIC IPv6-Only Wi-Fi Demo Site Launch」展示架，展示架上印有啟用日期「2026.06.06::D6」及WNIC Logo，並於啟用期間與展示設備共同陳列，見證台灣IPv6-Only發展的重要時刻。

配合Demo Site啟用，TWNIC亦規劃一系列推廣活動。首先於6月4日舉辦「TWNIC IPv6-Only Wi-Fi Demo Site試營運暨展示體驗活動」，邀請相關人士搶先體驗場域環境並交流部署經驗；接續於6月16日至18日與APNIC共同辦理「TWNIC-APNIC Joint Training – IPv6 Only/Mostly Workshop」，透過國際合作與實作課程深化IPv6技術能量；此外，TWNIC預計於8月舉辦「IPv6網路升級、新技術融合暨IPv6-Only部署」教育訓練，活動期間皆可現場完整體驗IPv6-Only及相關應用，並分享企業與組織導入IPv6及IPv6-Only網路的實務經驗與最新發展趨勢，後續將持續向國內外社群分享台灣推動IPv6-Only網路環境的最新成果。

TWNIC執行長余若凡表示，IPv6不僅是網際網路持續成長的重要基礎，更是支撐雲端運算、物聯網、AI人工智慧及未來數位創新的核心關鍵。近年來全球IPv6使用率持續提升，越來越多國家、國際組織與大型網路服務業者開始投入IPv6-Only相關部署與推動工作，顯示IPv6-Only已逐漸從技術概念邁向實際應用。

余若凡執行長指出，TWNIC建置IPv6-Only Wi-Fi Demo Site，除了希望提供各界實際觀察與體驗IPv6-Only網路環境的機會，更期待藉由示範場域的建立，降低各界導入門檻，促進技術交流與經驗分享，進一步帶動產業投入相關應用與創新。她表示，網際網路的未來將建立在IPv6的基礎之上。TWNIC期盼透過示範場域、教育訓練及國際交流等多元方式，協助台灣掌握新世代網路發展契機，並與政府、產業界、學術界及網路社群共同推動IPv6-Only技術發展與深耕，打造更具韌性、更具擴展性且符合未來需求的數位基礎環境。