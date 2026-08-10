佳世達深化 AI 四大布局

佳世達持續推進AI四大布局，以AI賦能強化產品服務與營運能力。展望下半年，AI需求持續暢旺，佳世達聚焦AI伺服器與1.6T高速交換器，拓展AI基礎設施市場，優化產品組合及營運結構。

佳世達董事長陳其宏表示，AI發展動能強勁，正快速融入產業、工作與日常生活，逐步成為不可或缺的關鍵能力，長期趨勢不會改變。佳世達已將AI納入核心成長策略，持續深化四大AI布局，發揮技術整合與場域應用優勢，掌握市場機會，推動穩健成長。

佳世達總經理柯淑芬表示，佳世達目標不只是賣產品，而是提供完整的 AI 垂直整合服務。持續聚焦｢AI視覺與顯示｣、｢AI基礎設施｣、｢AI解決方案與智慧製造｣，以及｢AI醫療與健康照護｣四大布局，強化跨事業協作，發揮集團綜效。下半年將聚焦 AI 伺服器、散熱、高速網路及系統整合能力，加快重點產品開發與市場導入，並拓展商用無人機場域應用，提升營運效率及獲利能力。