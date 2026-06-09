Synology ActiveProtect Manager 2.0　全面升級企業資安韌性

群暉科技（Synology）宣布ActiveProtect Manager（APM）將迎來2.0版本，賦予旗下ActiveProtect備份專用一體機更強大的能力。APM 2.0全面支援更多主流IaaS平台與虛擬化環境，並首度引進AI驅動的威脅偵測機制，主動深化企業的資安韌性（Cyber-resiliency）。

Synology董事長暨執行長翁英暉表示，AI技術讓網路威脅的演變速度，超越企業所能追趕，這促使組織必須積極尋求可靠、易於管理的資料保護方案。

Synology資料保護事業群執行副理劉家宇則提到，ActiveProtect Manager 2.0將保護範圍延伸至更多主流雲端、虛擬化環境與SaaS平台。我們還導入更智慧的異常偵測功能，資料保護不再只是傳統的被動還原，而是推進至主動防禦的新境界。

ActiveProtect Manager 2.0擴大備份與還原的守護範圍，納入Azure VMs、Amazon EC2、Nutanix AHV、Proxmox VE以及Google Workspace，全面覆蓋整個組織的基礎架構，賦予企業完整的工作負載保護能力。而針對虛擬化環境更能做到跨平台還原，不論是部署在雲端或地端的環境皆能流暢切換，實現無縫移轉與極具彈性的災難復原。

此版本亦支援儲存備份副本至Azure Blob Storage，IT團隊還能將備份副本直接跨雲端（Cloud-to-cloud），還原至線上的虛擬機環境，大幅縮短復原時間並降低相關成本。

隨著ActiveProtect Manager 2.0登場，Synology期望能推動企業資料保護轉型，從過往的被動防禦，跨足至由AI驅動的主動式威脅偵測。未來ActiveProtect機種將內建的異常偵測機制，運用機器學習技術，比對歷史備份版本，能在第一時間辨識異常的資料變動率、大量刪除、以及資訊熵（Entropy）驟增等不尋常行為。一旦偵測到受影響檔案，系統便會自動將其隔離，防止遭到綁架或竄改的資料在不知情的狀況下被還原。

除此之外，APM 2.0還整合了第三方防毒軟體，可掃描備份資料中的惡意程式，確保只有乾淨、驗證過的版本才能用於還原。加上搭配自動回溯（Auto Fallback）功能，當系統偵測到異常的還原點時，會自動切換並回復至上一個確認無安全漏洞的版本，確保企業始終能在乾淨、可信賴的基準之上重返營運。