Moxa UC 系列工業電腦　全面強化邊緣連網資安防護

四零四科技（Moxa）宣布，旗下搭載Moxa工業級Linux 4（MIL4）安全作業系統的UC系列64位元Arm架構工業電腦，順利取得IECEE CB驗證機構的IEC 62443-4-2 Security Level 2（SL2）認證。此里程碑象徵Moxa已從單一產品的資安功能認證，成功邁向為整體產品線建立清晰一致的安全基準，讓客戶在部署資料閘道器和5G邊緣運算平台時，能獲得經過驗證的安全架構保障。

Moxa於2023年推出全球首款通過IEC 62443-4-2認證的UC-8200系列Arm架構工業電腦。奠基於此成果，如今Moxa UC系列64位元Arm架構工業電腦產品組合皆已全面通過認證，為客戶提供建立於強大且安全基礎上、值得信賴的OT運算平台。

全球各地的資安防護法規，正依不同時程陸續生效。歐盟《網路韌性法案》（CRA）預計將於2027年底全面實施，而日本則已於2025年推行JC-STAR IoT資安標籤制度。儘管這些法規的名稱與適用地區各不相同，其技術要求的核心均高度依循IEC 62443標準。

在當今市場中，客戶正面臨來自全球、日益嚴格的檢視，範圍不僅涵蓋其所採購的設備與系統，也延伸至整體供應鏈的資安成熟度。例如，通過IEC 62443-4-2認證的電腦，可協助設備製造商與系統整合商佐證其產品所採用的運算平台從設計之初，便已將資安納入考量，降低專案風險，並可助力加速其認證流程、增強客戶信任度，以及提升對法規要求與關鍵基礎設施需求的就緒程度。本次認證由DEKRA德凱依據IECEE CB Scheme執行。DEKRA德凱是全球規模最大、非上市的獨立測試、檢驗與認證（TIC）專業機構。

隨著工廠、能源、石油與天然氣設施開始朝向軟體定義化與互聯化發展，廠務端需要一套安全基礎架構來部署應用、將工作負載虛擬化，並充分運用邊緣智慧。UC系列通過IEC 62443-4-2 SL2認證，並搭載MIL安全作業系統，確保客戶選擇的電腦符合國際標準與法規。這些電腦具備「安全始於設計（Secure-by-Design）」的特性，於產品開發階段便將資安納入考量，並強化指南與診斷工具，能實現工業級資安防護。此外，長達10年的資安維護承諾，讓產品在整個使用年限中持續獲得安全更新，避免設備因老舊而產生資安漏洞，協助廠務端簡化日常維運，減少因非預期資安問題而衍生的計畫外支出。

Moxa產品事業處副總經理楊躍輝表示，藉由使用通過IEC 62443-4-2 SL2認證的電腦，客戶可在經過預先驗證具資安防護基礎的平台上推展專案，讓工程團隊能夠專注於應用部署和營運韌性的強化。我們標準化的運算平台遵循『安全始於設計』原則，並有長達10年的作業系統支援作為堅實後盾，為客戶建立穩定可靠的資安基準，不論是輕巧型閘道器或高效能5G邊緣連網平台皆適用。有了經認證的UC系列產品，客戶無須為了符合法規遵循而在產品規格上做出妥協，或為了所需規格而冒著違反法遵的風險。如此一來，可大幅減少資安設計、驗證及法規遵循上投入的心力，進而將工程資源集中於加速解決方案的開發，縮短產品上市時程。

Moxa UC系列通過IEC 62443-4-2 SL2認證，搭載MIL安全作業系統，為安全設計奠定穩固基礎。該系列電腦內建硬體信任根（Hardware Root of Trust）驗證與安全啟動（Secure Boot）功能，以防範惡意竄改與網路攻擊，並支援自動復原與雙系統備援架構以確保不間斷運作，同時透過網路防護將攻擊面降至最低。