NVIDIA、Google DeepMind、Microsoft及Qualcomm 齊聚，立刻掌握真正 AI 趨勢

全球年度科技盛事 COMPUTEX 2026 即將於 6 月 2 日至 5 日在台北隆重登場。作為展會最具指標性的論壇COMPUTEX Forum現正熱烈報名中 。「早鳥優惠」方案將於 4 月 20 日正式截止，請關注全球ai 最新發展與應用的好朋友，務必把握最後機會，預約這場 AI的年度盛事 。

創紀錄規模：6 大主題、30 場大師演講、一票通行 本屆論壇不僅是COMPUTEX Fourm有史以來規模最大的一次，更首度匯聚來自 NVIDIA、Google DeepMind、Microsoft及Qualcomm 等將近 30 位全球頂尖科技領袖 。論壇規劃六大核心主題，「機器人、自動化與實體 AI」、「AI 運算、基礎架構與開發」、「生成式 AI 與智慧內容應用」、「AI 裝置、物聯網與邊緣運算」、「產業落地 AI 應用」及「資料智能、治理與安全」等六大核心主題。 早鳥優惠與專屬福利最後倒數 票價優惠：於 4 月 20 日前報名，即可享有早鳥專屬優惠價 NT$ 1,990（原價 NT$ 3,990） 。

早鳥專屬抽獎： 在 4 月 20 日前完成報名的聽眾，即具備參加「COMPUTEX Forum 幸運大抽獎」的資格。獎項包含由大廠贊助之高階ai 筆電！ 立即行動，掌握 AI 轉型先機！ 【活動資訊】 活動日期： 2026 年 6 月 2 日至 6 月 4 日

活動地點： 世貿1館，南港展覽 1、2 館 報名請至 COMPUTEX 官方網站：https://events.computextaipei.com.tw/zh-tw/#forum

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